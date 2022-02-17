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Анастасия Решетова призналась, что у нее растет начальник

Анастасия Решетова призналась, что у нее растет начальник
Модель Анастасия Решетова рассказала о проблемах с сыном от Тимати. 26-летняя модель и бизнесвумен разоткровенничалась о воспитании единственного ребенка. Анастасия Решетова призналась, что 2-летний Ратмир растет своенравным мальчиком. «Первая вице-мисс Россия – 2014» после разрыва с Тимати воспитывает их общего сына. Анастасия много времени проводит в разъездах по работе. Она старается совмещать карьеру и материнство. Решетова еще во время беременности тщательно изучала литературу о воспитании детей. Однако в большинстве вопросов она принимает решения по собственному усмотрению. «Чего я только не читала. В итоге я просто руководствовалась собственной интуицией и иногда советами близких людей. Не бойтесь, вы разберетесь в этом непростом вопросе, как только станете мамой. Это у нас в крови», — поделилась блогерша. Звезда подиумов высказалась о поведении Ратмира. Малыш уже проявляет характер. «Он не просто говорит. Он говорит всем, что им нужно делать. Этот маленький человек взял абсолютное шефство над окружающими. Читаю книгу «Как не вырастить тирана»», — призналась бизнес-леди.
Анастасия Решетова с Тимати Экс-возлюбленная рэпера встретила Новый год с Ратмиром в Дубае. Затем кроха улетел с отцом в Колумбию, а мать осталась в Арабских Эмиратах. Мальчик отдыхал вместе с 7-летней сестрой Алисой, которую родила Алена Шишкова. Многие заметили, что ребенок стал больше времени проводить с родственниками по папиной линии. «Я не ревную, я радуюсь. Тем не менее, он живет со мной и всё так же проводит со мной достаточно времени. Разница лишь в том, что я это не публикую», — пояснила титулованная красотка. В прошлом месяце владелица салонов красоты отметила день рождения. Однако она не спешит хвастаться подарками от близких. «Сейчас вообще ничего не выкладываю. Не считаю это прикольным – выставлять напоказ свои материальные блага. Я не хочу стать объектом внимания завистливых людей, которых много вокруг. Я не придаю особого значения вещам, не знаю, что со мной произошло. Шмотки, которые покупаю, я могу выставить как часть образа. Это другое», — указала Решетова. Интернет-звезда не представляет себя в роли домохозяйки. «Я бы с ума сошла, если бы у меня не было занятости, финансовой независимости от мужчины, ну и в целом не было бы цели. Кому как удобно. Нет такого понятия «надо» или «не надо». Вы сами выбирается свой лайфстайл», — написала инстадива. Основательница бельевого бренда Geisha недавно оставила сына на мать Тимати. Симона Юнусова заявила, что Ратмир хорошо развит благодаря няням. Анастасия ответила на колкость бывшей свекрови. Она подчеркнула, что не справилась бы без помощниц.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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