Анна Щербакова выиграла личный турнир на Олимпийских играх в Пекине. Камила Валиева на четвертом месте

Вадим Карасев

На Олимпийских играх в Пекине прошел одиночный турнир по фигурному катанию. Победила российская фигуристка Анна Щербакова. Она без ошибок откатала свою программу, в которой было два четверных флипа и два каскада. Анна набрала 175,75 балла в произвольной программе, а за оба проката — 255,95 балла. Фигуристка заняла первое место.

Камила Валиева выступила с ошибками и несколько раз упала. Спортсменка набрала 141,93 балла в произвольной программе и 224,09 балла за оба проката. Спортсменка заняла четвертое место.





Камила Валиева

Трусовой судьи дали 177,13 балла. По итогу двух прокатов она получила 251,73 балла. У Александры была сложная программа — в заявке Трусовой было пять четверных прыжков. Она стала первой фигуристкой в истории фигурного катания, которой удалось их выполнить. Несмотря на небольшие ошибки в двойном акселе и тройном тулупе, спортсменка оказалась на втором месте и показала лучший результат в своей карьере.





Александра Трусова

Девушкам пришлось столкнуться с сильным давлением общественности после допинг-скандала. В пробе Камилы Валиевой был обнаружен запрещенный препарат триметазидин.

После разбирательства стало известно, что вещество попало в организм девушки вместе с лекарством ее дедушки, которое он принимает из-за проблем с сердцем. Родственники фигуристки это подтвердили.

Несмотря на это, в МОК решили не награждать победителей женского одиночного турнира в случае, если Валиева попадет на пьедестал: там ожидают результатов разбирательства.

Ксения Смирнова