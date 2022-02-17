Битва мейкапов. Кэти Перри против Гвен Стефани

Вадим Карасев

На этой неделе мы сравниваем макияж Кэти Перри и Гвен Стефани. Обе выбрали мейк в мягких коричневых тонах и дополнили его объемной стрелкой. Возлюбленная Орландо Блума выбрала классический вариант стрелки и нюдовый оттенок помады, а Гвен Стефани использовала золотой глиттер и ярко-малиновую помаду.

Чей макияж нравится вам больше?





Кэти Перри





Битва мейкапов. Кэти Перри против Гвен Стефани

Гвен СтефаниКэти ПерриГвен СтефаниКсения Смирнова