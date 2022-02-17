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Битва мейкапов. Кэти Перри против Гвен Стефани

Битва мейкапов. Кэти Перри против Гвен Стефани

На этой неделе мы сравниваем макияж Кэти Перри и Гвен Стефани. Обе выбрали мейк в мягких коричневых тонах и дополнили его объемной стрелкой. Возлюбленная Орландо Блума выбрала классический вариант стрелки и нюдовый оттенок помады, а Гвен Стефани использовала золотой глиттер и ярко-малиновую помаду.

Чей макияж нравится вам больше?


Кэти Перри


Гвен Стефани

Битва мейкапов. Кэти Перри против Гвен Стефани


Кэти ПерриГвен Стефани
Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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