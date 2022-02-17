Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дарья Донцова призналась в возвращении ее страшной болезни

Дарья Донцова призналась в возвращении ее страшной болезни
Автор детективных романов, 69-летняя писательница Дарья Донцова в эфире НТВ рассказала, что болезнь, которую она победила 24 года назад, вернулась. Лера Кудрявцева давно привыкла к тому, что знаменитости доверяют ей свои самые сокровенные тайны. Телеведущая с замиранием сердца обсуждает с гостями то, о чем не каждый отважится рассказать. Однако звезде экрана не всегда удается скрывать свои эмоции. Так произошло и на этот раз. Писательница Дарья Донцова стала очередной гостьей скандального шоу Леры Кудрявцевой. Когда-то она боролась с онкологическим заболеванием, пройдя 18 курсов химиотерапии и пережив четыре операции. Однако не так давно писательница вновь столкнулась со смертельным недугом. Болезнь вернулась.
Дарья Донцова «Меня охватил такой ужас... Будем лечиться. Как-то у нас не принято впадать в истерику», - призналась Дарья Аркадьевна в эфире передачи «Секрет на миллион» на канале НТВ. Знаменитость рассчитывает на поддержку своих родных, а в особенности супруга, который 24 года назад уже помог ей вернуться к нормальной жизни. Рассказ героини настолько растрогал ведущую, что Кудрявцева разревелась прямо перед камерами. «Лерочка, все хорошо! Мы живы!» - пыталась успокоить блондинку Донцова. «Мы будем лечиться. Ну вот мы и лечимся», — заявила она.
Лера Кудрявцева расплакалась после признания Донцовой. Кадр передачи Поклонники ошарашены новым признанием звезды. Для многих Дарья Аркадьевна - символ борьбы со страшной болезнью. Напомним, Дарья Донцова не скрывала свою историю болезни. Онкологическое заболевание писательнице диагностировали много лет назад, и на лечение ушли долгие годы. В 1997 году медики обнаружили у писательницы рак молочной железы. Причем тогда Донцова была уже на четвертой стадии болезни. Надежды было мало, но она старалась не отчаиваться. Сейчас место одной груди у нее установлен специальный протез. Благодаря ему она может спокойно появляться на публике. «Я ношу специальное белье, благодаря которому могу появляться на людях и в купальнике, и в платьях с декольте. В этом плане никаких серьезных ограничений не чувствую», - признавалась писательница.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Весов
Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Весов
Дарья Донцова призналась в возвращении ее страшной болезни
Дарья Донцова призналась в возвращении ее страшной болезни
Дени Байсаров привез раритетный подарок для Аллы Пугачевой
Дени Байсаров привез раритетный подарок для Аллы Пугачевой
Дату релиза SpellForce III Reforced для Xbox снова перенесли
Дату релиза SpellForce III Reforced для Xbox снова перенесли
Как выглядит Cyberpunk 2077 на Xbox Series S — показали официальный геймплей
Как выглядит Cyberpunk 2077 на Xbox Series S — показали официальный
Магия ароматов: какие аромамасла и благовония привлекут удачу весной 2022 года
Магия ароматов: какие аромамасла и благовония привлекут удачу весной
Кровавый шутер Scathe выходит на Xbox в этом году
Кровавый шутер Scathe выходит на Xbox в этом году
Новый трейлер Two Point Campus показывает курс археологии
Новый трейлер Two Point Campus показывает курс археологии
Анастасия Решетова призналась, что у нее растет начальник
Анастасия Решетова призналась, что у нее растет начальник
Ольга Бузова и Ксения Бородина развязали войну
Ольга Бузова и Ксения Бородина развязали войну
Любовные приметы: 8 знаков, что у вас есть тайный поклонник
Любовные приметы: 8 знаков, что у вас есть тайный поклонник
Интересные мелочи жизни из разных стран мира 16.02.2022
Интересные мелочи жизни из разных стран мира 16.02.2022

Топ на сегодня

В региональном чемпионате «Молодые профессионалы» в Санкт-Петербурге участвуют более 1 тысячи человек
В региональном чемпионате «Молодые профессионалы» в Санкт-Петербурге
Сын Владимира Жириновского молится о его жизни
Сын Владимира Жириновского молится о его жизни
Главный тренер хоккейной сборной России на ОИ объяснил, чем иностранные журналисты лучше отечественных
Главный тренер хоккейной сборной России на ОИ объяснил, чем
Сати Казанова была любовницей миллиардера
Сати Казанова была любовницей миллиардера
Иосиф Пригожин в шоке, что делают политики с Камилой Валиевой
Иосиф Пригожин в шоке, что делают политики с Камилой Валиевой

Еще по теме

Дарья Донцова, победившая рак, напишет книгу об онкологии
Дарья Донцова пожаловалась на жесткий хейт в сетях
Можно есть все и похудеть: самый неожиданный, но эффективный способ похудения назвала известная писательница
Муж Дарьи Донцовой ездит отдыхать с ее подругой