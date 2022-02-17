Дарья Донцова призналась в возвращении ее страшной болезни

Автор детективных романов, 69-летняя писательница Дарья Донцова в эфире НТВ рассказала, что болезнь, которую она победила 24 года назад, вернулась. Лера Кудрявцева давно привыкла к тому, что знаменитости доверяют ей свои самые сокровенные тайны. Телеведущая с замиранием сердца обсуждает с гостями то, о чем не каждый отважится рассказать. Однако звезде экрана не всегда удается скрывать свои эмоции. Так произошло и на этот раз. Писательница Дарья Донцова стала очередной гостьей скандального шоу Леры Кудрявцевой. Когда-то она боролась с онкологическим заболеванием, пройдя 18 курсов химиотерапии и пережив четыре операции. Однако не так давно писательница вновь столкнулась со смертельным недугом. Болезнь вернулась.Дарья Донцова «Меня охватил такой ужас... Будем лечиться. Как-то у нас не принято впадать в истерику», - призналась Дарья Аркадьевна в эфире передачи «Секрет на миллион» на канале НТВ. Знаменитость рассчитывает на поддержку своих родных, а в особенности супруга, который 24 года назад уже помог ей вернуться к нормальной жизни. Рассказ героини настолько растрогал ведущую, что Кудрявцева разревелась прямо перед камерами. «Лерочка, все хорошо! Мы живы!» - пыталась успокоить блондинку Донцова. «Мы будем лечиться. Ну вот мы и лечимся», — заявила она.Лера Кудрявцева расплакалась после признания Донцовой. Кадр передачи Поклонники ошарашены новым признанием звезды. Для многих Дарья Аркадьевна - символ борьбы со страшной болезнью. Напомним, Дарья Донцова не скрывала свою историю болезни. Онкологическое заболевание писательнице диагностировали много лет назад, и на лечение ушли долгие годы. В 1997 году медики обнаружили у писательницы рак молочной железы. Причем тогда Донцова была уже на четвертой стадии болезни. Надежды было мало, но она старалась не отчаиваться. Сейчас место одной груди у нее установлен специальный протез. Благодаря ему она может спокойно появляться на публике. «Я ношу специальное белье, благодаря которому могу появляться на людях и в купальнике, и в платьях с декольте. В этом плане никаких серьезных ограничений не чувствую», - признавалась писательница.