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Действия российской авиации над Средиземным морем обеспокоили Пентагон

Действия российской авиации над Средиземным морем обеспокоили Пентагон

США выразили России опасения в связи с недавними "взаимодействиями" американских и российских самолетов над Средиземным морем, передает РИА Новости со ссылкой на заявление Пентагона.

"Мы сообщили о своих опасениях российским официальным лицам по дипломатическим каналам. Пока никто не пострадал, подобные взаимодействия могут привести к просчетам и ошибкам с опасными последствиями", - сообщили агентству в военном ведомстве США.

Там уточнили, что в минувшие выходные три противолодочных самолета ВМС США Р-8А Poseidon были перехвачены истребителями ВКС РФ. В Минобороны России не раз подчеркивали, что все полеты авиации производятся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Пентагон ВКС России Средиземноморье
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По материалам: uposters.ru

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