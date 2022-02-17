Действия российской авиации над Средиземным морем обеспокоили Пентагон
Сегодня, 11:05 Вадим Карасев
США выразили России опасения в связи с недавними "взаимодействиями" американских и российских самолетов над Средиземным морем, передает РИА Новости со ссылкой на заявление Пентагона.
"Мы сообщили о своих опасениях российским официальным лицам по дипломатическим каналам. Пока никто не пострадал, подобные взаимодействия могут привести к просчетам и ошибкам с опасными последствиями", - сообщили агентству в военном ведомстве США.
Там уточнили, что в минувшие выходные три противолодочных самолета ВМС США Р-8А Poseidon были перехвачены истребителями ВКС РФ. В Минобороны России не раз подчеркивали, что все полеты авиации производятся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.Пентагон ВКС России Средиземноморье
По материалам: uposters.ru