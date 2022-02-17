Дени Байсаров привез раритетный подарок для Аллы Пугачевой

Шоумен Максим Галкин показал, как Дени Байсаров вместе с Лизой и Гарри распаковывают подарок, который он привез Алле Пугачевой. Накануне Дени Байсаров сообщил, что собирается навестить бабушку и не с пустыми руками. Он приготовил для певицы подарок. Внук Примадонны рассказал, как посетил блошиный рынок, где обнаружил среди журналов из СССР интересную находку. А именно двухсторонний плакат с Аллой Борисовной. С одной стороны был ее красивый портрет, а с другой вырезки из публикаций с ее фотографиями и интервью. По словам Дени, он сразу же понял, это подарок для бабушки, который должен приобрести.Постер с Аллой Пугачевой Дени Байсаров купил на блошином рынке «Оформил его в двойную раму. Теперь везу дарить любимой @alla_orfey», — написал Байсаров в микроблоге в Instagram в разделе Stories. А час назад Дени Байсаров уже доставил Алле Пугачевой свой подарок прямо в замок. Максим Галкин запечатлел, как сам Дени, Лиза и Гарри распаковывали презент. Алла Борисовна вышла в холл в узких джинсах-варенках и черной кофте с принтом на спине. Лук дополнили ботинки на шнуровке. Она подчеркнула свою стройность. Более того, звезда надела очки.Дени Байсаров, Лиза и Гарри Галкины Алла Пугачева «Ой, Алла Борисовна!» — сказала певица, увидев себя на изображении в рамке. «Это постер, да?» — уточнил Максим Галкин. «Какой модный пиджак! Какой модный галстучек!» — завила артистка, разглядывая себя в молодости. Лиза и Гарри стали помогать распаковывать рамку. Дени заботливо предложил помочь малышам. Потом Алла Борисовна с нежностью обняла внука. Они все вместе решали, куда поставить подарок.«Дени приехал с подарком для Аллы 👍🏻 Семейная распаковка!», подписал фото Галкин. Поклонники восхитились тем, как выглядит 72-летняя Пугачева. Многие отметили, что у нее красивая походка от бедра. «Прекрасная Алла Борисовна», «Какой Дени благодарный внук», «Замечательная семейка», «Алла всегда шикарная и модная», «Обожаю Аллу Борисовну», «Какая Алла красивая», «Я тоже так хочу выглядеть в 72 года», «Дени такой юный, но крутой», — стали писать пользователи Сети. Напомним, Дени сын Кристины Орбакайте от бизнесмена Руслана Байсарова. Он родился 10 мая 1998 года. В 17 лет внук Пугачевой уехал в Англию, где записался на курсы в Oxford Study Courses. Позже он поступил в один из Лондонских университетов, где успешно получил степень бакалавра и магистра. На данный момент Байсаров занялся бизнесом.