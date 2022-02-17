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Девушка купила дом, которому около 150 лет и нашла за обоями скрытую дверь, которая вела в потайное помещение и заглянула внутрь

Девушка купила дом, которому около 150 лет и нашла за обоями скрытую дверь, которая вела в потайное помещение и заглянула внутрь

Лендси Смитт сделала долгожданную покупку – ей оказался дом, который был взведен в 1874 году. Так как строение было достаточно старым, женщина решила сделать косметический ремонт.

Когда владелица начала снимать обои, вместе с ними отпал внушительный кусок штукатурки – под ней виднелась дверь.

Открыть ее было достаточно сложно, но Лендси смогла сорвать достаточно тяжелый замок, который успел заржаветь. Когда женщина открыла дверь, за ней оказалась лестница.

Дом расположен практически на выезде из Торонто. Здание продавали за умеренные деньги, и риэлтор это объяснил просто – владельцы хотят получить деньги как можно быстрее. При этом он не упоминал о наличии каких-то скрытых дверей, лестниц, так как с большой вероятностью не знал о их существовании.

Девушка решила начать ремонт, когда ее молодой человек отсутствовал дома. Она решила, что без мужской помощи справиться со снятием обоев на втором этаже, где и нашла дверь.


«Дом возведен почти полтора века назад, и я думаю, что его планировка оставалась прежней все время» – сказала Лэндси.


Девушка не решалась спуститься вниз самостоятельно, поэтому дождалась приезда молодого человека, вместе с которым отправилась вниз. Ход вел на чердачное помещение, снять на видео и обнародовать которые девушка планирует чуть позже.

@lindsay.grumm Answer @cranky_crab … to say you guys liked my house would be an understatement… #housesoftiktok #oldhouse #viralvideo ♬ original sound — Lindsay Grummett
# Актуальные новости

По материалам: MirFactov

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