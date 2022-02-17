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Диана Пожарская с Иваном Янковским обменялись поздравлениями с годовщиной свадьбы

Диана Пожарская с Иваном Янковским обменялись поздравлениями с годовщиной свадьбы
30-летняя актриса Диана Пожарская и 31-летний Иван Янковский поделились трогательными кадрами в честь годовщины свадьбы. Известный актер Иван Янковский женат на Диане Пожарской. 17 февраля 2021 года пара официально зарегистрировала отношения. Диана и Иван держали в тайне свою свадьбу. Только в декабре прошлого года артисты засветили обручальные кольца на премьере фильма «Чемпион мира». А сегодня супруги  опубликовали трогательные фото. На одном из них запечатлены руки Дианы и Ивана, на которых на безымянных пальцах сияют обручальные кольца. На втором снимке актеры, смеющиеся и счастливые также держат руки перед камерой.
Диана Пожарская и Иван Янковский «Люблю тебя, мой В. С годовщиной 👩🏻❤️💋👨🏼», — подписали фотографии Пожарская и Янковский.

«От души поздравляю вас!!! Огромного счастья! ❤️», «С годовщиной вас! Пусть ваша любовь только крепчает ❤️❤️», «Поздравляю самую красивую пару!!! Будьте счастливы! 💕», «Долгой совместной жизни! Любите! Счастья и нежности!», «Поздравляю🎊🎉 Будьте счастливы! Пусть ваша семья растёт, любви и здоровья вам❤️ Ну и отметить золотую свадьбу💍», — откликнулись поклонники в Instagram. Напомним, Диана Пожарская и Иван Янковский недавно впервые стали родителями. 26 июня 2021 году у пары появился на свет сын. Мальчика назвали в честь знаменитого прадедушки. Малыш стал полным тезкой Олега Ивановича Янковского. Звездные родители пока не показывают ребенка в соцсетях.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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