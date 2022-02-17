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Для No Man’s Sky запланировано еще много бесплатных обновлений

Для No Man’s Sky запланировано еще много бесплатных обновлений


Игра No Man’s Sky получила вчера очередное бесплатное обновление, которое называется Sentinel. С этим обновлением в игру добавили множество заданий, новых врагов, обновили боевую систему и внесли массу других изменений. Игра No Man’s Sky вышла еще в 2016 году, а обновление Sentinel стало для нее уже 19-м. Но на этом разработчики не намерены завершать поддержку No Man’s Sky.

Портал IGN поговорил с руководителем Hello Games, и вот что заявил Шон Мюррей про планы на дальнейшее развитие No Man’s Sky:

Мы выпустили столько обновлений с момента релиза, но, как кажется, наш список запланированного не стал короче. Мы постоянно придумываем что-нибудь новое, будь то новый контент или какие-то изменения [геймплея]. Мы стараемся не раскрывать планы на будущее, но определенно можно сказать, что закончим [с поддержкой] мы не скоро.

Мюррей отмечает, что сейчас дорожная карта и график разработки для игры No Man’s Sky похожи на картину, которая никогда не будет завершенной:

Мне нравится думать, что No Man’s Sky — это такая большая игра, что нам приходится рисовать широкими мазками. А затем появляется каждое обновление, добавляющее некоторые мелкие детали, но также рисующее новые широкие мазки. Это, безусловно, так. Если вы посмотрите на наши примечания к патчу [обновлению Sentinel], вы увидите абсолютную массу улучшений, но также и огромные новые функции.

Напомним, что игра No Man’s Sky доступна в подписке Game Pass.

No Man’s Sky

Созданная по мотивам столь любимых нами приключений и идей из классической научной фантастики, игра No Man’s Sky познакомит вас с галактикой…
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По материалам: newxboxone

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