Елена Малышева рассказала, как дети влияют на распространение коронавируса

Ведущая Елена Малышева в очередной раз сделала сенсационное заявление. Телеведущая в официальном Инстаграме ответила на вопрос, который вот уже два года волнует родителей и педагогов: распространяют ли дети коронавирус. «Короткий ответ звучит так: дети практически не распространяют коронавирус и не являются драйверами пандемии. Дети — это все от 0 до 17 лет», — говорит Малышева. Теледоктор привела доказательства. Май 2020 года. Совместные исследования Швеции и Финляндии по заказу финского правительства. В исследовании участвовали все дети, посещавшие школы и детские сады. В Финляндии локдаун — все закрыто. В Швеции все открыто, масок нет, карантинов нет, школы и детские сады работают. Вывод: в закрытой Финляндии дети заражались коронавирусом в четыре раза чаще, чем в открытой Швеции.Елена Малышева Август 2020, сентябрь 2021, Австралия. Дважды выясняли, кто распространяет инфекцию — дети или взрослые. В исследовании приняли участие 1 200 000 детей, учителя школ и детских садов. Изучалось инфицирование всех детей, преподавателей и воспитателей в детских садах и школах. Кроме того, изучались кластеры инфекции. То есть при наличии заболевшего ребёнка изучали, кто источник инфекции — взрослый или ребёнок. Распространение инфекции среди детей и взрослых, по словам Елены, следующие. Риск заражения от ребенка к ребенку составляет полтора процента. От ребенка к взрослому — полтора процента, от взрослого к ребенку — уже 7 процентов и от взрослого к взрослому — 10 процентов. «То есть риск взрослого заразить ребёнка в четыре с половиной раза выше, чем риск ребёнка заразить этого взрослого (7 против 1,5%). А способность передавать инфекцию и распространять болезнь у взрослого почти в 10 раз выше, чем у ребенка (10 против 1,5%) .Общее количество зараженных коронавирусной инфекцией детей (до 17 лет) составляет около 5%. Остальные 95% — это взрослые люди. То есть инфицированных взрослых почти в 20 раз больше среди взрослых, чем среди детей. Поэтому доказанным считается факт того, что дети до 17 лет не драйверы и не распространители пандемии», — подводит итог знаменитость.