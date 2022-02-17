Горизонтальный револьвер и стреляющий щит: образцы нестандартных пистолетов

1. Пистолет с клинкомПервые попытки создать ручное огнестрельное оружия не могли дать надежный, эффективный пистолет, поэтому его предпочитали соединять с привычным холодным. Яркими примерами таких гибридов были пистолеты-ножи, пистолеты-шпаги, пистолеты-топоры и другие. По сути, пистолетный механизм в таком оружии попросту приделывался клинкам или наоборот. Но вот в большинстве случаев назвать удачными такое совмещение не получится: огнестрельное оружие по-прежнему не отличалось эффективностью, а шпаги или ножи значительно теряли в своих возможностях в подобных условиях. Впрочем, оружейникам это не мешало проводить такие эксперименты по гибридизации вплоть до позапрошлого столетия.2. Стреляющий щитЕщё более необычный вариант гибридизации - это соединение свойств огнестрельного оружия и щита. Так, история сохранила упоминания среди документов лондонского Тауэра за 1542 год о «стальных щитах с маленькими пушечками». Известно также несколько особенностей такого оружия: например, ствол помещался посередине щита, а сам он полировался настолько тщательно, чтобы мог «ослеплять противника отраженным блеском Солнца». Кроме того, сверху в нём проделывали отверстие для обзора, которое в целях безопасности покрывали решёткой. Вот только свидетельств об эффективности такого стреляющего щита не сохранилось, однако сам по себе такой гибрид, безусловно, представляет интерес.3. ТромблонВид тромблона как будто шепчет о его принадлежности к пиратам - именно такими рисуют это оружие. Но в реальности его использовало огромное количество людей самых разных профессий на протяжении почти трех столетий. Да и названий у него скопилось за это время немало: мушкетон, тромбон, тромблон, трабуко. К слову, так получилось ещё и оттого, что этот пистолет не обладал чёткими стандартами изготовления, и разные его модификации именовались по-своему. Единственной общей конструктивной особенностью был широкий раструб на конце ствола, который позволял быстро зарядить оружие, а также стрелять большинством известных на тот момент типов боеприпасов. Возможно, именно это сделало его настолько популярным именно у пиратов, которые не имели регулярной поставки оружия - кстати, именно от них он получил ещё одно название - абордажный пистолет.4. «Утиная лапка»После того, как производство стандартных пистолетов было освоено уже на высоком уровне, оружейники взялись придумывать необычные модификации для улучшения эффективности и мощности. Довольно популярным решением было добиться многозарядности, и чаще всего в ней приходили за счёт многоствольной конструкции. Самым известным примером такого оружия была так называемая «утиная лапка», воплощённая в жизнь в XVII столетии. В отличие от других многозарядных пистолетов, у этого стволы впервые были расположены не вплотную один к одному, а в ряд. Метким такое оружие назвать было никак нельзя, однако в то время ручные «огнестрелы» в принципе ею не отличались. Чаще всего его применяли морские офицеры и тюремщики, когда им нужно было быстро подавить восстание. Но с эволюцией оружейного дела появлялись всё новые и более мощные типы оружия, потому «утиная лапка» в начале позапрошлого века стала уходить в небытие.5. «Гармоника» ЖарраДругой вариант многозарядного пистолета был запатентован в начале 1860 годов французским изобретателем по фамилии Жарр. Правда, суть его концепта заключалась в разложении горизонтально не стволов, а патронников, в данном случае - револьверного барабан. Своё необычное название «Harmonica Pistol Jarre» оружие получило благодаря сильному сходству с губной гармошкой. Несмотря на неплохую конструкцию, популярным оружие не стало: им было слишком трудно прицелиться, да и патроны, под которые оно было сделано, к тому моменту переходили в разряд морально устаревших.6. Револьвер-кастет-кинжал «Апаш»Ещё один необычный гибрид, совмещающий в себе уже три типа оружия - револьвер, кастет и кинжал. А вот касаемо сферы его применения дискуссии не умолкают уже много лет - запатентовали пистолет в 1869 году. Среди наиболее частых пользователей «Апаша» называются парижские грабители с одноимённым прозвищем, которые они, в свою очередь, позаимствовали у знаменитого своей жестокостью племени американских индейцев. А есть и обратная версия - мол, как раз от этих «апашей» с помощью необычного пистолета спасались состоятельные парижане. Популярности он также не получил, оставшись, по сути, в темных парижских подворотнях, во многом из-за своей ненадёжности.7. Устройство ТКБ-506В середине ХХ столетия, когда Холодная война была в разгаре, советским оружейником Игорем Стечкиным был разработан бесшумный патрон СП-2, который работал по «принципу отсечки пороховых газов». Он был отличным боеприпасом для арсенала агентов за рубежом. Однако, чтобы сделать оружие такого функционала максимально скрытым, Стечкин дополнительно, по заказу руководства КГБ, создал личное оружие скрытого ношения. Им оказался стреляющий портсигар, известный под индексом ТКБ-506А. Для того, чтобы выстрелить, достаточно было нажать на кнопку, которая выглядела как обычная защелка портсигара, а бесшумные патроны делали такое оружие едва ли не совершенным. Вот только по совершенно непонятным причинам необычный пистолет так популярности и не снискал.