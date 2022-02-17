Игорь Крутой откликнулся на обвинения Понаровской

Музыкант Игорь Крутой ответил на высказывания о нем Ирины Понаровской и напомнил о бумеранге. Игорь Крутой решил всё-таки не оставлять без комментария поднявшуюся шумиху, связанную с выходом книги Ирины Понаровской. В своих мемуарах певица жестко высказалась в адрес композитора. Она намекнула, что именно он был виноват в загубленной карьере Юлии Началовой. «Продюсер, который работает только себе в карман, — это не продюсер, это жлоб», — написала артистка о Крутом. Крутой сейчас находится в Мерано, куда он сбежал «подлечить» нервы на фоне разгоревшегося скандала. Помимо истории с Понаровской, СМИ на днях сообщили о серьезных проблемах с наследниками покойного олигарха Олега Бурлакова. Якобы дети миллиардера требуют через американский суд с Крутого 30 миллионов долларов за махинации с продажей дорогого имущества.Игорь Крутой в Мерано Игорь Яковлевич назвал публикации в прессе о грядущем суде «заказом» и заявил, что знает, кто за этим стоит. Правда, раскрывать имя своего обидчика не стал. Свой комментарий на эту тему он опубликовал в Инстаграме. «Находясь здесь, могу привести свои мозги и нервы в порядок, потому что в последнее время количество грязи в жёлтой прессе, заказных статей в безымянных телеграм-каналах (причём, понятно кто это заказывает) и даже в книге известной в далёком прошлом певицы в мой адрес зашкаливает… Но, как говорит Алла Пугачёва, «танки грязи не боятся», да и успокаивает то, что всё возвращается — и хорошее, и плохое: пусть те жалкие людишки и ждут этого возвращения», — высказался Крутой о скандале. Напомним, что ранее в адрес своих недоброжелателей высказалась Алла Пугачева. Она заявила, что пользуется секретным «оружием» в борьбе с теми, кто пытается испортить ей жизнь. «Я просто знаю одно правило: не надо мстить подлым людям. Надо быть просто счастливой, и они этого не переживут», — сказала Алла Борисовна.