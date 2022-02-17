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Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Весов

Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Весов

Имя для судьбы человека играет если не определяющее значение, то одну из главных ролей как минимум. Эксперты в области астрологии рассказали о том, какие имена стоит выбирать для детей знака Весы.


Весы могут быть весьма разными в зависимости от того, в год какого животного они родились. Однако главное для них — это воспитание и правильно выбранное имя.

Имена для девочек-Весов

Весы — самые красивые, притягательные, добрые и дипломатичные девочки на планете. Если у вас должна родиться дочка этого Знака, обязательно выберите для нее необычное имя. Оно может быть иностранным или древнерусским — решать вам. Отличные варианты: Снежана, Урсула, Ярослава, Марфа, Евдокия, Анфиса.

Красота женского имени часто заключена в наличии в нем букв «Ф», «Я», «Л». Если вы хотите, чтобы ваша девочка-Весы поражала всех своей красотой и была в центре внимания, а также нашла себе верного и хорошего спутника во взрослой жизни, назовите ее Лилия, Лидия, Феврония, Феодора.

Имена для мальчиков-Весов


Мальчики этого Знака уравновешены, спокойны, добры и крайне ответственны. Единственное, чего им может не хватать по жизни, — это уверенность, стремление к лидерству и сила духа. Весы часто откладывают что-то на потом, боятся новых начинаний и проявляют нерешительность в любви и в делах. Исправить это помогут такие имена, как Авдей, Олег, Руслан, Савелий, Трофим, Тарас, Назар, Герман, Георгий, Альберт, Александр.

Эксперты в области биоэнергетики отмечают, что для Весов сильного пола лучше всего подходят имена с четным количеством букв, причем чем их будет меньше, тем лучше. Также важно, чтобы количество гласных и согласных букв было одинаковым. Хорошими именами для мальчиков Весов можно считать следующие: Фома, Егор, Ефим, Иван, Лука, Онисим, Никита.

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По материалам: dailyhoro.ru

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