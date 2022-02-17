Интересные мелочи жизни из разных стран мира 16.02.2022
Сегодня, 01:15
Канадские флаги висят на клюшках для хоккея
Крохотное пиво из Японии
На банкноте из Мексики теперь есть аксолотль
Банкомат в Катманду, Непал
В магазине в Косово на ценниках продуктов указаны флаги стран-производителей
Тележка с местом для питомцев, Италия
В Копенгагене есть автомат, в котором можно купить букет цветов
Запрещающий знак в парке Брюсселя
При присуждении докторской учёной степени в Финляндии вы получаете шляпу и меч. На шпаге может быть выгравировано имя доктора и дата проведения церемонии награждения. У разных специальностей могут быть разные цвета шляпы. Например, у медиков он тёмно-зелёный, а у теологов — пурпурный.
Здание в Германии без единого окна. Это одно из зданий федерального архива Германии. У него нет окон, потому что солнечный свет может разрушить чернила на бумагах.
Знак с женщиной-рабочим в Рейкьявике
Золотая медаль, которую в Швеции дают тем, кто больше 30 лет проработал на госдолжности
На знаке в Индии женщина одета в сари
Испанский трамвай с маской
Полицейские собаки в Чили выходят на службу в ботиночках
По материалам: Sivator