Интересные мелочи жизни из разных стран мира 16.02.2022

Канадские флаги висят на клюшках для хоккеяКрохотное пиво из ЯпонииНа банкноте из Мексики теперь есть аксолотльБанкомат в Катманду, НепалВ магазине в Косово на ценниках продуктов указаны флаги стран-производителейТележка с местом для питомцев, ИталияВ Копенгагене есть автомат, в котором можно купить букет цветовЗапрещающий знак в парке БрюсселяПри присуждении докторской учёной степени в Финляндии вы получаете шляпу и меч. На шпаге может быть выгравировано имя доктора и дата проведения церемонии награждения. У разных специальностей могут быть разные цвета шляпы. Например, у медиков он тёмно-зелёный, а у теологов — пурпурный.Здание в Германии без единого окна. Это одно из зданий федерального архива Германии. У него нет окон, потому что солнечный свет может разрушить чернила на бумагах.Знак с женщиной-рабочим в РейкьявикеЗолотая медаль, которую в Швеции дают тем, кто больше 30 лет проработал на госдолжностиНа знаке в Индии женщина одета в сариИспанский трамвай с маскойПолицейские собаки в Чили выходят на службу в ботиночках