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Интересные мелочи жизни из разных стран мира 16.02.2022

Интересные мелочи жизни из разных стран мира 16.02.2022
Канадские флаги висят на клюшках для хоккея

Крохотное пиво из Японии

На банкноте из Мексики теперь есть аксолотль

Банкомат в Катманду, Непал

В магазине в Косово на ценниках продуктов указаны флаги стран-производителей

Тележка с местом для питомцев, Италия

В Копенгагене есть автомат, в котором можно купить букет цветов

Запрещающий знак в парке Брюсселя

При присуждении докторской учёной степени в Финляндии вы получаете шляпу и меч. На шпаге может быть выгравировано имя доктора и дата проведения церемонии награждения. У разных специальностей могут быть разные цвета шляпы. Например, у медиков он тёмно-зелёный, а у теологов — пурпурный.

Здание в Германии без единого окна. Это одно из зданий федерального архива Германии. У него нет окон, потому что солнечный свет может разрушить чернила на бумагах.

Знак с женщиной-рабочим в Рейкьявике

Золотая медаль, которую в Швеции дают тем, кто больше 30 лет проработал на госдолжности

На знаке в Индии женщина одета в сари

Испанский трамвай с маской

Полицейские собаки в Чили выходят на службу в ботиночках
# Актуальные новости

По материалам: Sivator

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Интересные мелочи жизни из разных стран мира 16.02.2022
Интересные мелочи жизни из разных стран мира 16.02.2022
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