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IP телефония от компании HotTelecom

Качественная телефонная связь зависит не только от количества заведенных в ваш офис телефонных кабелей. Современная связь уже давно вышла на новый уровень, предоставляя всем желающим IP телефонию нового поколения.

HotTelecom – надежный и проверенный партнер в сфере IP телефонии

HotTelecom предоставляет сервис виртуальных номеров без использования допотопных офисных стационарных АТС. Вам более не понадобится использовать громоздкое оборудование, выделять для этого отдельное помещение и нанимать дополнительный обслуживающий персонал.

Компания «ХотТелеком» осуществляет свою профессиональную деятельность в сфере предоставления IP-телефонии уже более 12 лет и за такой существенный срок уже зарекомендовала себя в качестве надежного и проверенного партнера, который всегда выполняет свои обязательства перед клиентами, предоставляя качественный сервис IP-телефонии по самым выгодным ценам.

Принцип работы IP-телефонии

IP-телефония – это виртуальный, облачный номер телефона, способный принимать звонки со всех стационарных и мобильных операторов всей страны, и даже ближнего зарубежья. Все основные функции связи реализованы благодаря облачной АТС, расположенной на отдельном удаленном сервере.

Время подключения и настройки облачной АТС не займет более 1 рабочего дня. Процедура подключения виртуального номера настолько проста и понятна, что выполнить её можно самостоятельно. Если возникли трудности, достаточно обратиться к специалисту службы поддержки компании HotTelecom.

Для реализации работы виртуального номера от клиента понадобится только стабильное интернет соединение и IP-телефон. На первый взгляд это обычный стационарный аппарат, но его можно подключить к компьютеру, роутеру или отдельному выделенному IP-шлюзу.

Осуществление звонков по виртуальному номеру

Обеспечить ваших сотрудников качественной, а главное, современной телефонной связью очень просто. Можно использовать обычные смартфоны, либо установить на персональный компьютер специальную программу для обработки звонков, а сам разговор осуществлять по беспроводной гарнитуре, либо проводным наушникам с микрофоном.

# Бизнес

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