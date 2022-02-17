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Эти 3 игры сегодня добавляют в подписку Game Pass

Эти 3 игры сегодня добавляют в подписку Game Pass


Подписка Game Pass сегодня, 17 февраля, пополняется сразу 3 новыми играми на разных платформах.

В подписку сразу после релиза на PC выходит игра Total War: Warhammer III. Новая стратегия уже успела получить восторженные отзывы критиков, и сразу после выхода она оказывается в подписке Game Pass. Отметим, что релиз Total War: Warhammer III на приставках Xbox не запланирован.

Вторая игра, которая сегодня присоединяется к Game Pass — это Lawn Mowing Simulator. В релиз выходит версия симулятора стрижки газона для приставок Xbox One, ранее игра была доступна только на Xbox Series X | S. Напомним, что в версии для Xbox Series X | S проект добавили в Game Pass еще в прошлом году.

Третья новинка в Game Pass — это Madden NFL 22. Игра выходит в EA Play и Game Pass Ultimate. Игры серии Madden NFL дополнительно представлять не нужно. Madden NFL 22 — это последняя (из вышедших) частей американского футбола от EA на данный момент.

Total War: Warhammer III


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Total War: Warhammer III

Предсмертный рев умирающего бога сокрушил границу между мирами, открыв портал в Царство Хаоса. Из этого водоворота вышли четыре Разрушительные силы — Хорн, Нургл, Тзинч и Слаанеш, сеющие вокруг себя тьму и отчаяние.
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Lawn Mowing Simulator


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Lawn Mowing Simulator

Приготовьтесь к встрече с прекрасными газонами Великобритании в симуляторе стрижки газонов Lawn Mowing Simulator. Это единственная игра, в которой можно прокатиться на реально существующей газонокосилке — одной из широкого списка моделей от таких престижных производителей, как Toro, SCAG и STIGA.
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Madden NFL 22


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Madden NFL 22

Раскалите свою страсть в постсезоне NFL и пробейтесь в Лос-Анджелес в Madden NFL 22 с эксклюзивными событиями и новым контентом!
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# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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