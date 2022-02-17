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Как понять, что коробка передач выходит из строя? Что может стать отправной точкой для начала развития поломки МКПП?

Учитывая то, что механическая коробка передач является один из наиболее загруженных узлов транспортного средства, не стоит удивляться тому, что вероятность появления поломок в ней является повышенной. Процент этот только растет, если эксплуатировать транспорт неправильно или при тяжелых внешних условиях.

Существует ряд характерных неисправностей именно для МКПП, и любому водителю важно знать то, как именно они себя проявляют и что нужно делать дальше.

Список самых распространенных поломок МКПП

Очень редко список наиболее распространенных неисправностей для механических и автоматических коробок передач отличается, поэтому для каждого типа коробок есть свой список уязвимостей и свой подход. Для механики присущи такие виды проблем, как шум в процессе переключения передач или во время работы. Это может быть большое затруднение при включении отдельных передач или самостоятельное выключение передач. Явным признаком проблем с МКПП выступает утечка масла из коробки.

Далеко не всегда нужно винить в поломках самого водителя, который делал что-то неправильно или нерегулярно обслуживал свое транспортное средство. Естественный износ таких элементов, как валы, шестеренки, муфты, подшипники, еще никто не отменял. Хотя иногда винить нужно самого владельца транспортного средства, решившего сэкономить и использовать дешевого масла. Будут проблемы и при использовании неоригинальных запасных частей.

Конечно, чтобы не доводить до того, чтобы проводить ремонт МКПП, нужно проводить техническое обслуживание в рамках установленного графика. И лучше делать это в проверенных местах, где есть квалифицированные мастера.

Как сделать так, чтобы МКПП давала как можно меньше отказов?

Тут можно посоветовать отказаться от спортивного или агрессивного стиля вождения, если это реально. Переключать передачи нужно максимально плавно и полностью выжимать педаль сцепления. Зимой, во избежание неприятностей, лучше не ставить машину на стоянку с включенной передачей. Что касается обслуживания, то не нужно экспериментировать и добавлять туда смесь разных масел с разными характеристиками – это только ускорит сроки полного износа коробки передач.

Само масло меняется примерно раз в 50 тысяч километров пробега, хотя до этого момента рекомендуется время от времени доливать недостающий объем. Но использовать нужно только профильное масло.


# Авто

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