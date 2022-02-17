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Как выглядит Cyberpunk 2077 на Xbox Series S — показали официальный геймплей

Как выглядит Cyberpunk 2077 на Xbox Series S — показали официальный геймплей


Студия CD Projekt Red вчера выпустила обновление игры Cyberpunk 2077 до консолей нового поколения — Xbox Series X | S и Playstation 5. Вместе с выпуском обновления, разработчики опубликовали официальные видео с геймплеем игры на Xbox Series X и Playstation 5, но не показали, как проект смотрится после апдейта на Xbox Series S. Сегодня CD Projekt Red это исправила.

На официальном канале разработчиков Cyberpunk 2077 опубликовано 10-минутное геймплейное видео проекта, снятое с приставки Xbox Series S — его можно посмотреть ниже.


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Напомним, что Cyberpunk 2077 работает на Xbox Series S в 1440p при 30 FPS, чем игроки остались недовольны. Разработчики уже пообещали исследовать возможность реализовать 60 FPS на Xbox Series S.

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По материалам: newxboxone

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