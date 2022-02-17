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Кристина Асмус угодила в больницу после съемок в кино

Кристина Асмус угодила в больницу после съемок в кино
Актриса Кристина Асмус поделилась шокирующими кадрами. Артистка привыкла быть предельно честной с публикой. Актриса часто рассказывает и про проблемы со здоровьем, и про личную жизнь. Именно поэтому и о травме, полученной на съемочной площадке, она умалчивать не стала. Как выяснилось, звезде было необходимо использовать полоски для депиляции в кадре, но что-то пошло не по плану. «Я думала, что там крем нанесли вместо воска, как обычно делают в кино. В дубле было больно, но терпимо. Подмышки покраснели. Меня попросили сделать еще один дубль, но оторвать полоски во второй раз было нестерпимо больно. И когда я убрала руку, то увидела просто кровавые следы. Мы уехали с площадки в клинику. В итоге ожоги. Выписали таблетки, гормональный спрей и всевозможные мази. Нельзя пользоваться дезодорантами и замазывать тоналкой. Кожа содрана и раны пока свежие», — пожаловалась звезда.
Кристина Асмус Также Кристина показала жуткие следы от неудачной депиляции. Больше всего звезду волнует то, что ее рабочий график на ближайшее время максимально забит. «У меня каждый день спектакли и смены. Мыться больно даже теплой водой, до ночи жгло так, будто сверху раны утюгом прижигали. Такой вот пипец. Дерматолог на приеме была в шоке, конечно», — подытожила артистка. Поклонники поддержали звезду, рассказав о собственных проблемах с кожей, вызванных неудачной депиляцией. Нашлись и те, кто осудил Асмус за рассказ о такой личной проблеме. Пока Кристина не намерена отказываться от работы. Несмотря на сильную боль, она продолжит выходить на сцену и в кадр, радуя зрителей.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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