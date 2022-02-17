Кристина Асмус угодила в больницу после съемок в кино

Актриса Кристина Асмус поделилась шокирующими кадрами. Артистка привыкла быть предельно честной с публикой. Актриса часто рассказывает и про проблемы со здоровьем, и про личную жизнь. Именно поэтому и о травме, полученной на съемочной площадке, она умалчивать не стала. Как выяснилось, звезде было необходимо использовать полоски для депиляции в кадре, но что-то пошло не по плану. «Я думала, что там крем нанесли вместо воска, как обычно делают в кино. В дубле было больно, но терпимо. Подмышки покраснели. Меня попросили сделать еще один дубль, но оторвать полоски во второй раз было нестерпимо больно. И когда я убрала руку, то увидела просто кровавые следы. Мы уехали с площадки в клинику. В итоге ожоги. Выписали таблетки, гормональный спрей и всевозможные мази. Нельзя пользоваться дезодорантами и замазывать тоналкой. Кожа содрана и раны пока свежие», — пожаловалась звезда.Кристина Асмус Также Кристина показала жуткие следы от неудачной депиляции. Больше всего звезду волнует то, что ее рабочий график на ближайшее время максимально забит. «У меня каждый день спектакли и смены. Мыться больно даже теплой водой, до ночи жгло так, будто сверху раны утюгом прижигали. Такой вот пипец. Дерматолог на приеме была в шоке, конечно», — подытожила артистка. Поклонники поддержали звезду, рассказав о собственных проблемах с кожей, вызванных неудачной депиляцией. Нашлись и те, кто осудил Асмус за рассказ о такой личной проблеме. Пока Кристина не намерена отказываться от работы. Несмотря на сильную боль, она продолжит выходить на сцену и в кадр, радуя зрителей.