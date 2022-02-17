Кровавый шутер Scathe выходит на Xbox в этом году





Студия Damage State Ltd в этом году планирует выпустить кровавый шутер Scathe, который разрабатывается для всех актуальных платформ. Игра выходит на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC, но пока у нее нет даты релиза.

Как описывают сами разработчики игру Scathe — это «напряженный динамический шутер от первого лица с большими пушками и большими демонами». По геймплею игра сильно напоминает DOOM, и по механикам, которые описывают разработчики, она тоже похожа на знаменитый шутер id Software. Одна из особенностей, которую указывают создатели проекта, это «невероятная скорость» — она поможет уворачиваться от пуль и перемещаться быстро по подземелью.

В игре Scathe будет не только возможность одиночного прохождения, но и кооператив (позвать в шутер можно будет до 3 игроков, но жизни будут общие на всех).

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