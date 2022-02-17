Лиза Арзамасова показала, как встретила Авербуха, вернувшегося с Олимпиады

Актриса Лиза Арзамасова показала, какой праздник устроила любимому мужу, прилетевшему из Китая. В начале прошлой недели Илья Авербух улетел в Китай, где в настоящее время проходят зимние Олимпийские игры. Тренер вошел в состав российской делегации и выступил комментатором некоторых соревнований фигуристов. Однако до конца Игр-2022 он оставаться не стал и поспешил вернуться домой, где его с нетерпением ждали Лиза Арзамасова и малолетний сын Лев. Актриса успела соскучиться по мужу за две недели его отсутствия, поэтому не пожалела сил и фантазии на то, чтобы подготовиться к его приезду. Звезда «Папиных дочек» заказала футболки с изображением Авербуха для себя и их малыша, а также украсила дом множеством воздушных шариков с различными надписями, подходящими случаю: «Папа вернулся», «Мы тебя ждали», «Милый дом» и другими. Момент встречи с супругом Арзамасова сняла на видео и опубликовала трогательный ролик в Инстаграме. Спортсмен был искренне удивлен и польщен тем, что застал дома, однако больше всего растрогалась сама актриса – она не смогла сдержаться и разрыдалась при всех, так что перед камерой появилась, размазывая слезы по щекам. «С возвращением домоооой! 💖МЫ ждали!», написала Арзамасова. «Счастье вернуться домой! Спасибо Лиза», откликнулся Авербух. «Илья, есть ради чего жить и ради кого возвращаться именно в этот дом, счастье!», отметила Екатерин Стриженова. «Какая чудесная женщина, жена, мама 😍😍😍❤️❤️❤️», «Лиза❤️, как трогательно ❤️», «Вот оно счастье ! 😍😍😍», «Сколько любви в этом видео😍😍🙏🙏🙏», - написали поклонники. Напомним, Лиза Арзамасова и Илья Авербух познакомились, когда актриса была еще совсем юной 15-летней девочкой. Она принимала участие в ледовом шоу Первого канала, а потом спортсмен позвал ее поучаствовать в собственной постановке. Отношения же у них зародились гораздо позже, если верить супругам, а зимой 2020 года они сыграли свадьбу. На тот момент актриса уже находилась в положении и в августе родила спортсмену сына Льва. Мальчик стал вторым ребенком фигуриста, который уже воспитывал старшего наследника от Ирина Лобачевой.