Ляйсан Утяшева откровенно рассказала о смерти матери

Гимнастка Ляйсан Утяшева поделилась трагической историей. Мама Ляйсан ушла из жизни в 2012 году. По сообщениям СМИ, Зульфия Утяшева скончалась очень внезапно — от инфаркта. Спортсменка впервые рассказала, что же на самом деле произошло с родительницей. По словам Ляйсан Утяшевой, ничего не предвещало беды. В тот день мама работала, общалась с друзьями и коллегами. Вечером женщина отправилась в ресторан — там-то ей и стало плохо. «Не знаю причину смерти мамы. Не была на вскрытии. Я лежала замороженная... Мне сказали, тромб отвалился… В ресторане ей вызвали первую скорую, потом дома вызвали вторую. Она мне сказала одно: «Не спеши, дай мне просто полежать». А я спрашиваю: «Ты пить хочешь?». Вижу, что у нее рот сухой, пошла за водой. Прихожу, а у нее уже пена изо рта и язык выпал. Она трясется…» — вспомнила гимнастка.Ляйсан Утяшева Родные немедленно обратились за медпомощью. Ляйсан все это время ни на шаг не отходила от родительницы. «Вызываем скорую, а дальше помню только одно: я бежала за этой скорой по снегу, а машина заблудилась. Один врач держал маму, а другой — ее язык. У нее уже глаза закатились… Я кричала так сильно, что соседи вызвали полицию. А я не отдавала отчета своим действиям в тот момент, не помню, что было», — поделилась Утяшева. Зульфия Утяшева умерла в возрасте 47 лет. Как отметила Ляйсан, мама не жаловалась на проблемы со здоровьем и даже задумывалась еще об одном ребенке. «Она насмотрелась, что женщина до 50 еще может родить. Мне она сказала: «Внуков от тебя не дождусь, поэтому попробуем». У нее был молодой человек, который тоже хотел ребенка и был готов...» — вспомнила 36-летняя спортсменка в YouTube-шоу «А поговорить?».