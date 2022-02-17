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Любовь Толкалина в свой личный праздник поделилась детским фото

Любовь Толкалина в свой личный праздник поделилась детским фото
Актриса Любовь Толкалина сегодня отмечает день рождения, в связи с чем и показала архивный снимок. Сегодня Любовь Толкалина опубликовала свою детскую фотографию. В щекастой малышке с трудом можно узнать черты знаменитости, только взгляд, такой же нежный и светлый, выдает ее, что называется, «с головой». Актриса опубликовала снимок не просто так. Сегодня ей исполнилось 44 года, во что решительно невозможно поверить, выглядит звезда как минимум на 10 лет моложе своего реально возраста.
Любовь Толкалина в детстве «Сегодня, 16 февраля в 16.00 2022 года мне будет 44🌸🌸 пока всем говорю АУ», сообщила актриса. «Любаня, с твоим прекрасным днём !!! Ты уже хорошо знаешь чего хочешь, пусть осуществиться всё задуманное», пожелала Екатерина Стриженова. «Какой милый пухляш!» «Какие щечки, прелесть!»— оценили детское фото поклонники, поздравляя кумира с праздником и желая ей здоровья, счастья и любви. Вокруг красивой актрисы вьется множество поклонников. Внимание некоторых Любовь считает слишком навязчивым. По словам Толкалиной, чтобы встретиться с ней, некоторые мужчины готовы платить. «Начинаю бояться, когда некоторые мужчины приходят на все спектакли подряд, дарят цветы, предлагают деньги за свидания, какие-то баснословные суммы предлагают, чтобы со мной поужинать, причем не только в Москве! Бог его знает, что у этого человека в голове происходит, но, может быть, это кому-то так необходимо, что может даже спасти жизнь. Я себе не могу представить, с кем бы я хотела так поужинать. Есть люди, с которыми хотела бы поговорить, но поговорить же можно и без денег», — делилась актриса в интервью журналу Hello!
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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Любовь Толкалина в свой личный праздник поделилась детским фото
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