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Любовные приметы: 8 знаков, что у вас есть тайный поклонник

Любовные приметы: 8 знаков, что у вас есть тайный поклонник

Очень часто бывает так, что в нас кто-то влюблен, но мы этого не замечаем. Есть особые приметы, которые скажут вам о том, что у вас появился тайный поклонник. Они работают как для мужчин, так и для женщин.


Если вы хотите привлечь любовь в свою жизнь, пользуйтесь пятью обычными вещами в своем доме. Описанные ниже приметы явно дадут понять, что эти вещи действительно работают.

Чешется грудь

Если чешется левая грудь, то это знак того, что в вас кто-то влюблен. Тут все просто, ведь левая грудь расположена ближе к сердцу, которое тонко чувствует любовь. Между людьми во время влюбленности возникает энергетическая связь, о появлении которой явно говорит данный признак.

Очень хочется изменить имидж

В основном это бывает у женщин, но и у мужчин тоже встречается нередко. Это может выражаться во внезапно появившемся желании перекрасить волосы, подкачать мышцы, сделать новую прическу или обновить гардероб. Такое происходит, когда кто-то нами очень сильно восхищается.


Вы нашли потерянное кольцо

Это женская примета. Если женщина потеряла кольцо, а потом его нашла, это говорит о том, что в нее очень сильно кто-то влюбился. Этот мужчина настолько сильно влюблен, что готов сделать ей предложение руки и сердца.

Внезапно порвавшаяся одежда

Если вы вне дома и произошло нечто такое, из-за чего вы порвали одежду или обувь, то это говорит о том, что у вас появился поклонник или поклонница.

Резкая смена настроения

Если у вас последние дни было очень плохое настроение, но вдруг оно сменилось настоящей эйфорией, значит в вас кто-то влюбился по уши. Будьте внимательны к своим ощущениям, поскольку смена настроения должна происходить без какой-либо причины.


Роман во сне

Если в сновидениях вы были в отношениях или целовались с кем-то, но не понимаете до конца, что это был за человек, это значит, что в вас кто-то влюбился. Не стоит недооценивать силу снов. Они очень точно указывают на то, что происходит вокруг.

Прыщ на носу

Если вскочил прыщик на самом кончике носа, это может тоже говорить о наличии тайного поклонника или поклонницы. Этой примете сотни лет. Почему именно так происходит, никто ответить не может, но это правда.

Два голубя на подоконнике

Если вы увидели, как на ваш подоконник садятся два голубя, это хороший знак. Если вы пока одиноки, это значит, что довольно скоро вы узнаете своего тайного обожателя. Если вы в отношениях, то это значит, что они станут крепче.

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По материалам: dailyhoro.ru

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