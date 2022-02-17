Лукашенко готов признать ДНР и ЛНР вместе с Россией

Вадим Карасев

Белоруссия может признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, если аналогичное решение примет Россия. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, передает БелТА.

"Мы договоримся с [президентом России Владимиром] Путиным, как нам поступить, чтобы было лучше для России и для Беларуси. Но это будет совместное решение", - подчеркнул Лукашенко.

Он также выразил готовность оказать России любую поддержку в случае обострения ситуации в Донбассе, в том числе военную и экономическую.

"Поделимся последним куском хлеба, точно так и со страдальцами в Донбассе. Если это в Чернигове — и черниговцам будем помогать. Это наша твердая позиция", - заявил президент.

Он призвал Киев "не танцевать под дудку заокеанских командиров", а делать шаги к миру в стране, и отметил, что говорил это и бывшему, и нынешнему президентам Украины. "Что сегодня рассказывать, кто прав, кто виноват. Надо остановить войну, наладить нормальную жизнь на Донбассе", - сказал Лукашенко и посетовал, что власти Украины этого не хотят.

Как писал Ruposters, ранее Госдума приняла проект обращения к президенту России Владимиру Путину о признании самопровозглашенных республик Донбасса. В Киеве предупредили, что такой шаг будет считаться выходом России из минских соглашений. Путин в ответ на обращение ГД заявил, что у минских договоренностей еще есть потенциал и что проблему Донбасса нужно решать прежде всего исходя из возможностей их реализации.



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