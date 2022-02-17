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Метеоролог прогнозирует «небольшой отдых» от циклонов в Москве

Метеоролог прогнозирует «небольшой отдых» от циклонов в Москве

11:45  Автор: Мария Федорова



В последний день рабочей недели и первый день выходных в Москве ожидается временное погодное затишье, а в воскресенье москвичей ждет новая волна циклона, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT.

По его словам, в пятницу, 18 февраля, и в субботу, 19 февраля, ожидается «пауза между циклонами». При это  в воскресенье, по словам Шувалова, ожидается очередной ветреный день, сопровождающийся появлением сильной облачности и осадков в виде мокрого снега.

«В субботу слегка понизится температура, будет около 0°C. Небольшие колебания температуры, но будет не так тепло, как в четверг и пятницу. В ночь на воскресенье — температура также слабоотрицательная, а потом опять всплеск тепла до +3°C», — рассказал Шувалов.


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Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил РИА «Новости» о том, что в конце этой рабочей недели погода на европейской части России опередит климатический ход и будет соответствовать второй декаде апреля. Теплее всего будет в центре и на севере этой части страны.



#погода #Москва


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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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