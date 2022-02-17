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Microsoft снижает цены на Game Pass и Xbox Live Gold в ряде стран

Microsoft снижает цены на Game Pass и Xbox Live Gold в ряде стран


Компания Microsoft приняла решение снизить стоимость подписки Xbox Live Gold, Xbox Game Pass, PC Game Pass и Game Pass Ultimate. Скорректировать планируется цены в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Саудовской Аравии. Новые цены должны начать действовать уже в феврале. В заявлении Microsoft о снижении цен говорится, что такое решение принято «на основе местных рыночных условий»:

Мы регулярно оцениваем цены на Xbox Game Pass и Xbox Live Gold на местном уровне, чтобы лучше обслуживать клиентов в каждой стране. Эти корректировки цен основаны на ситуации местного рынка. Это просто продолжение корректировок цен, которые мы сделали в некоторых странах в конце прошлого года.

Цены снижены довольно существенно, ниже можно видеть новую стоимость Game Pass Ultimate в этих странах.

Объединенные Арабские Эмираты — Game Pass Ultimate:



1 месяц — $9,99 (было $14,99)



3 месяца — $29,99 (было $44,99)



6 месяцев — $59,99 (было $89,99)



12 месяцев — $119,99 (было $179,99)



24 месяца — $239,99 (было $359,99)

Саудовская Аравия — Game Pass Ultimate:



1 месяц — 39,99 саудовских риалов (было 54,99 саудовских риалов)



3 месяца — 119,99 саудовских риалов (было 159,99 саудовских риалов)



6 месяцев — 239,99 саудовских риалов (было 324,99 саудовских риалов)



12 месяцев — 479,99 саудовских риала (было 649,99 саудовских риала)



24 месяца — 959,99 саудовских риала (было 1325,99 саудовских риала)
# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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