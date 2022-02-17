Мифы о Форексе и причины слива депозита

Роман Иванов

Сейчас в сети Интернет можно встретить множество последователей валютного рынка Форекс, которые ежемесячно зарабатывают и выводят денежные средства на свои банковские карты или электронные кошельки. Но, можно встретить большую аудиторию людей, которые не доверяют подобному виду онлайн-заработка.

Как известно, возникает множество причин подобного недовольства. Одни трейдеры быстро сливают депозиты на форекс, другие до сих пор не рискнули выйти на рынок для заключения сделок, потому что боятся за свои инвестиции. В этой статье мы подробно разберем, почему люди еще не зарабатывают на валютном рынке, сидя у себя дома, а предпочитают ежедневно ходить на нелюбимую работу.

Почему трейдеры сливают депозиты?

Нет торговой стратегии - перед тем, как начать зарабатывать реальные деньги, необходимо попрактиковаться на бесплатном демо-счете. Мы рекомендуем всем новичкам попытаться увеличить виртуальный депозит с целью формирования положительной статистики. Если вы сможете увеличивать депозит в течение нескольких месяцев подряд на демонстрационном счете, то впоследствии обязательно сможете зарабатывать реальные деньги. Отсутствие дисциплины - многие неопытные трейдеры не могут дождаться удачного момента для входа в сделку. Поэтому они начинают искать сделки там, где их нет. В конечном итоге, быстро сливают депозиты и разочаровываются в онлайн-трейдинге. Не соблюдают правила мани-менеджмента - речь идет о том, чтобы оставлять открытыми определенное количество сделок в зависимости от текущего размера вашего депозита. Если вы нарушаете это правило, то открытие большого количества ордеров может отрицательно сказаться на вашей дальнейшей торговле. В таком случае просадка сильно вырастет и велика вероятность того, что депозит будет слит в ближайшее время. Забывают анализировать рынок - обычно трейдеры используют фундаментальный и технический анализ. Одни спекулянты стараются совмещать, а другие - выбирают что-то одно. На практике вам придется решать, какой вариант сработает эффективнее.

Распространенные мифы о валютном рынке

Форекс - это лохотрон - такое часто встречается в Интернете. Обычно его распространяют трейдеры-неудачники, которые совсем недавно слили один или несколько реальных депозитов. Они сильно разочарованы такой потерей и стараются оградить от подобной участи других людей. Благодаря валютной торговле можно стать миллионером в ближайшее время - все зависит от стартового капитала. Если первоначальный депозит небольшой, то много вы не заработаете, в особенности, если будете увеличивать депозит минимум на 50% каждый месяц. Придется набраться терпения и относиться к торговле на Форекс, как к инвестициям в долгосрочной перспективе. Стоп-лосс и тейк профит не нужен - подобного мнения придерживаются начинающие трейдеры, которые уверены, что они полностью контролируют ситуацию. На практике происходит так, что цена может пойти в другом направлении, когда трейдер-новичок отсутствует за компьютером. Поэтому он не может отреагировать на такие внезапные изменения. В трейдинге стоит фиксировать убытки и прибыль, чтобы держать все под контролем.

Вам стоит понимать, что торговля на Форекс - это бизнес, который не защищен от возможных убытков. Инвестируйте деньги, которые можете позволить себе потерять при неблагоприятном исходе.