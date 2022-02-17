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Моргенштерн рассказал, как сейчас зарабатывает

Моргенштерн рассказал, как сейчас зарабатывает
Рэпер Моргенштерн признался, сколько зарабатывает. Артист заявил, что сегодня его основной источник доходов — выступление на корпоративах. «Ценник начинается от ста тысяч долларов. Депутатам — скидка. Также анонсируется Евротур. Уже известно, что выступим с командой в Лондоне, Праге», сказал Моргенштерн.
Моргенштерн Как отметил Моргенштерн, он заработал два миллиона долларов за свои недавно вышедшие новые альбомы. По словам музыканта, деньги уже у него в кармане. Также исполнитель заметил, что самое лучшее интервью за время своей жизни он дал Дмитрию Гордону, потому что был пьян в тот момент, сообщает «Новое радио». Напомним, что несколько месяцев назад Моргенштерн покинул Россию после заведения на него нескольких уголовных дел. Сейчас он проживает в Дубае, но мечтает в ближайшее время приехать на родину.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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