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Мошенница Анна Сорокина, о которой Netflix снял сериал "Изобретая Анну", планирует заработать на своей скандальной славе

Мошенница Анна Сорокина, о которой Netflix снял сериал "Изобретая Анну", планирует заработать на своей скандальной славе

Аферистка Анна Сорокина, которая была осуждена за мошенничество и о которой Netflix снял сериал "Изобретая Анну", планирует заработать на своей скандальной славе. На днях она заявила, что раскроет информацию о своем бойфренде, который фигурировал в нашумевшем сериале и привлек внимание публики, — за деньги:

Хотите узнать о настоящем "Чейзе"? Предложите ставку повыше и получите эксклюзивную информацию. Торги начинаются с 10 тысяч долларов. Принимаю предложения в личных сообщениях,

— написала Анна в сторис в инстаграме.


Анна Сорокина

Уроженка России, обманувшая элиту Нью-Йорка, привлекла внимание всего мира: девушка выдавала себя за богатую немецкую наследницу по имени Анна Делви, заводила богатых друзей и выманивала у них деньги. Анна "планировала" открыть собственный фонд и даже просила многомиллионный кредит у банка, но получила отказ. Весной 2019 года Сорокину признали виновной в мошенничестве и посадили в тюрьму, но уже в 2021-м отпустили за примерное поведение. Однако почти сразу Сорокина снова угодила за решетку — вскоре после освобождения Анну посадили под стражу из-за просроченной визы.

11 февраля на Netflix вышел сериал "Изобретая Анну" с Джулией Гарнер в главной роли. За него Сорокина получила 320 тысяч долларов, большая часть которых ушла на оплату долгов. Многих зрителей заинтересовала личность Чейза Сикорски, бойфренда героини. В начале сериала он показан как владелец компании Wake, специализирующейся на хранении баз данных, — он даже читает лекцию на TED Talks. По сюжету Анна помогает Чейзу с финансированием, но в итоге он остается без денег, в пустом офисе и в долгах перед сотрудниками. Возможно, таким образом создатели сериала намекают, что Сорокина была не единственной мошенницей в этой истории.


Джулия Гарнер в роли Анны Сорокиной в сериале "Изобретая Анну"

Рассказ о бойфренде — не первая "бизнес-идея" Сорокиной: ранее девушка подумывала выпустить свою коллекцию одежды, а сейчас ведет переговоры о документальном фильме и книге о жизни в тюрьме. В интервью New York Times Анна призналась, что жалеет о своих махинациях.

Шоу "Изобретая Анну" быстро вырвалось в лидеры просмотров Netflix, обогнав даже недавнюю хитовую документалку "Аферист из Tinder". Саймон Леваев, тот самый "аферист", обманувший женщин на сотни тысяч долларов, тоже извлек выгоду из дурной славы: он подписал контракт с голливудским агентом и собирается открыть свой подкаст об отношениях.


Сплетник
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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