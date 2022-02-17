Московские камеры помогли сократить число краж и угонов в 7 раз с 2015 года
Развитие сети комплексов видеофиксации позволило значительно сократить количество преступлений в Москве, в том числе с 2015 года в 7 раз упало число краж и угонов, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
В Дептрансе отметили, что за 7 лет в 2 раза сократилось количество погибших в ДТП — по итогам 2021 года их оказалось 2,8 тыс. на 100 тыс. москвичей, вдвое уменьшился показатель социального риска. В ведомстве напомнили, что все материалы с камер проходят многоступенчатую проверку, а количество спорных материалов составило 0,0021% в 2021 году. Камеры столичной системы видеофиксации умеют распознавать 59 видов нарушений, среди которых превышение скорости, непропуск пешеходов на переходах, разговоры по телефону.