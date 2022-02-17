Московские камеры помогли сократить число краж и угонов в 7 раз с 2015 года

Вадим Карасев

Развитие сети комплексов видеофиксации позволило значительно сократить количество преступлений в Москве, в том числе с 2015 года в 7 раз упало число краж и угонов, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Каждый год мы стараемся делать дороги безопаснее для вас. Один из инструментов - развитие системы фотовидеофиксации нарушений ПДД. В Москве установлено около 3,6 тыс. комплексов фотовидеофиксации. В очагах аварийности расположено 557 камер. В местах установки камер аварийность снижается на 30%. Также с 2015 года в семь раз сократилось количество краж и угонов.

В Дептрансе отметили, что за 7 лет в 2 раза сократилось количество погибших в ДТП — по итогам 2021 года их оказалось 2,8 тыс. на 100 тыс. москвичей, вдвое уменьшился показатель социального риска. В ведомстве напомнили, что все материалы с камер проходят многоступенчатую проверку, а количество спорных материалов составило 0,0021% в 2021 году. Камеры столичной системы видеофиксации умеют распознавать 59 видов нарушений, среди которых превышение скорости, непропуск пешеходов на переходах, разговоры по телефону.



