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Мужчина сделал аквариум специально для своего кота и удивил весь интернет

Мужчина сделал аквариум специально для своего кота и удивил весь интернет

В мире еще один кот стал счастливей. Хозяева кота по имени Джаспер сделали любимцу неожиданный презент.

Они изменили аквариум таким образом, чтобы котейка мог с комфортом рассматривать плавающих в нем рыб.

Таким образом они создали аттракцион, который пришелся по душе коту. Это удивило зрителей, они восхитились таким поступком:

[media=https://www.instagram.com/tv/CZoT1EgFdta/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

«Это восхитительно – котик останется доволен таким аттракционом»


«Очень правильный поступок, показывающий, насколько сильно хозяева любят своего питомца»


«У Джаспера появился свой собственный аквариум»


«Он будет счастлив наблюдать за своими любимыми рыбками»

# Актуальные новости

По материалам: MirFactov

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