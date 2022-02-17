Мужчина сделал аквариум специально для своего кота и удивил весь интернет
Сегодня, 00:35
В мире еще один кот стал счастливей. Хозяева кота по имени Джаспер сделали любимцу неожиданный презент.
Они изменили аквариум таким образом, чтобы котейка мог с комфортом рассматривать плавающих в нем рыб.
Таким образом они создали аттракцион, который пришелся по душе коту. Это удивило зрителей, они восхитились таким поступком:
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«Это восхитительно – котик останется доволен таким аттракционом»
«Очень правильный поступок, показывающий, насколько сильно хозяева любят своего питомца»
«У Джаспера появился свой собственный аквариум»
«Он будет счастлив наблюдать за своими любимыми рыбками»
По материалам: MirFactov