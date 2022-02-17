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Никонов: Россия чуть ужесточила требования по гарантиям безопасности

Никонов: Россия чуть ужесточила требования по гарантиям безопасности

22:22  Автор: Жанна Звягина



Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов, комментируя на своей странице в социальной сети Facebook российскую реакцию на ответ США по гарантиям безопасности, отметил, что Москва немного конкретизировала и ужесточила свои мирные требования.

«Наш ответ жесткий. Мы не отказались ни от одного из своих мирных требований и не намерены разрывать пакет. Императивный характер принятия всего комплекса мер сохранен, а сами меры по многим параметрам конкретизированы», — написал депутат.

Никонов отметил готовность Москвы говорить по вопросам, по которым США считают диалог возможным — по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, контролю над комплексами ПРО в Восточной Европе — но только в своей интерпретации и в увязке с остальным пакетом.

«Скажу так: мы чуть ужесточили и конкретизировали свои мирные требования. При этом однозначно подтвердили отсутствие планов «нападения на Украину», — заметил депутат.

Никонов оценил шанс на позитивный ответ от США как очень небольшой. «Исключительным» пока ещё сложно привыкнуть к своей неисключительности. Пока учатся слушать. Может быть, скоро начнут слышать», — резюмировал зампред комитета.

Почему русские не сдаются


Ранее в четверг Министерство иностранных дел России опубликовало ответ на предложения США по гарантиям безопасности. В документе, в частности, констатируется, что «американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности». Москва также призвала Вашингтон и НАТО «вернуться к выполнению международных обязательств в сфере поддержания мира и безопасности» и выдвинуть конкретные предложения по «содержанию и формам юридического закрепления отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток».



#США #НАТО #безопасность #международные отношения

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# Политика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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