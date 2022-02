Новый трейлер Two Point Campus показывает курс археологии





Разработчики Two Point Campus несколько недель назад объявили дату релиза проекта — 17 мая 2022 года. Игра не только выйдет в этот день, но и сразу после релиза будет добавлена в подписку Game Pass — на приставках Xbox и PC.

Пока игроки ждут релиза Two Point Campus, разработчики намерены их знакомить с разными аспектами игры. Напомним, что сам проект представляет собой юмористическую стратегию, в которой предстоит развивать свой университет. В новом трейлере показывают, что стоит ждать от курса археологии, который будет одним из многих. Трейлер имеет русскую локализацию в формате субтитров.

Напомним, что игра Two Point Campus создается разработчиками, которые выпустили Two Point Hospital. Игру Two Point Hospital можно получить бесплатно за предварительный заказ Two Point Campus.