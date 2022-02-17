Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 17 февраля 2022 года

Вадим Карасев

Нумерологический прогноз на сегодняшний день поможет вам понять, где прячется удача и каково настроение чисел. Нумерологи рассказали, как нужно поступать в той или иной ситуации в этот четверг, чтобы не остаться в аутсайдерах.

Сегодняшний день обещает быть очень ярким и позитивным. Числа на нашей стороне, как и планеты, поэтому можно браться за любые дела. Многим из нас сегодня удастся поймать творческое вдохновение. Если вы захотите ускорить данный процесс, воспользуйтесь несколькими простыми методиками.

Число-покровитель 17 февраля 2022 года

Расчет основного числа производится по следующей формуле: складываем все цифры даты 17.02.2022 и прибавляем в конце порядковый номер дня недели. Сегодня четверг, значит нужно прибавить 4. Получаем следующее: 1+7+0+2+2+0+2+2+4=20. 2+0=2.

Сегодня у руля число Два. Это значит, что Вселенная захочет, чтобы мы полностью отдали все свои силы делам, работе, увлечениям, причем действовали самостоятельно. Одним из главных олицетворений силы во Вселенной является бык. Именно его и можно считать символом этого дня. В целом нумерологи предвещают довольно продуктивный день, в который можно заниматься практически любым видом работы. Это очень благоприятное время для завершения начатых ранее проектов, а также для поисков чего-то нового. Не исключено, что многие из нас смогут получить приглашение на новую работу.





События 17 февраля из прошлого

17 февраля 2009 года произошел разлив нефти в Северном море. Сегодня можно допустить роковые ошибки, но они обойдут вас стороной, если вы не станете спешить.

17 февраля 1983 — день появления на свет языка программирования «Ада». Это день, когда можно представлять миру свои труды. Не бойтесь рассказывать о том, что вам удалось сделать. Особенно важно демонстрировать свою работу и результаты труда перед начальством.

17 февраля 1740 года был зафиксирован рекордный для Санкт-Петербурга мороз — минус 40 градусов по Цельсию. Погода может нас удивить и сегодня.

Советы нумерологов на этот четверг

В такие дни, как сегодня, дорога стелется лишь под ногами идущего. Не ждите чуда, ведь оно произойдет только в том случае, если вы не будете лениться. Не бойтесь давить на газ до упора. Оно того стоит.

Не ждите взаимопонимания и помощи со стороны окружающих. У ваших конкурентов и коллег могут быть свои планы на этот день. Если кто-то захочет вам помочь, это произойдет лишь потому, что у этого человека будет много свободного времени.

Пока Двойка у руля, не раскрывайте никому свои карты. Не рассказывайте о планах на день и о том, чего вы хотите добиться.

Если в этот день вам захочется изменить свою жизнь, измените сначала что-то в себе. Только так можно будет добиться результата максимально быстро.

Этот четверг для многих из нас станет глотком свежего воздуха. Не исключено, что нас посетят приятные мысли, вдохновение.

Динамика, сочетающаяся со спокойствием и размеренностью, — это то, что станет счастливым билетом в новую жизнь. Будьте предельно собранными и целеустремленными, но не торопитесь с принятием решений.

Талисманы удачи на 17 февраля

Золотые украшения. Данный металл обладает самой мощной энергией за счет наличия в нем силы стихии Огня. Украшения из золота будут отличным талисманом удачи на этот день. Они не позволят вам утратить веру в себя.

Руна Анзус. Нарисуйте данную руну на бумаге, сложите ее два раза и положите в карман. Ее сила будет направлена на устранение преград в любых сферах жизни и на личностный рост в целом. Вот как она выглядит:



