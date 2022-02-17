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Ольга Бузова и Ксения Бородина развязали войну

Ольга Бузова и Ксения Бородина развязали войну
Ведущие Ольга Бузова и Ксения Бородина обменялись мнениями друг о друге. В апреле прошлого года Ольга Бузова покинула проект «ДОМа-2», который переехал с ТНТ на телеканал «Ю». С тех пор телеведущая в открытом конфликте с бывшей коллегой по реалити Ксенией Бородиной. Бузова заявила, что перестала с уважением относиться к Бородиной после того, как ведущим «ДОМа-2» стал ее бывший бойфренд Дава. К слову, с ним Оля рассталась со скандалом в январе прошлого года. «Я всегда к Ксюше относилась с уважением, как к коллеге. Потому что я профессионал, чего не скажешь о ней. За 17 лет работы я от Ксюши не услышала ни одного плохого слова в лицо. Только за глаза, только за спиной, а также в социальных сетях. Но это ее выбор. Каждый живет так, как считает нужным. Точкой невозврата для меня стало то, что моя экс-коллега села на лобное место с моим бывшим молодым человеком. Она знала, что его приглашение в шоу было просто местью от продюсеров шоу за мой уход. Зная, как это расставание тяжело мне далось, Ксюша могла хотя бы написать сообщение, предупредить по-человечески. Но она решила по-другому», — посетовала 36-летняя экс-ведущая «ДОМа-2».
Ольга Бузова «Обожаю», когда люди строят из себя жертву, все кругом говно, а они святые, — заявила 38-летняя Ксюша в личном блоге. — Ты забыла написать, как всю дорогу говорила продюсерам, что хочешь вести программу одна, что тебе никто не нужен. Я тебе предложила пойти на ТНТ, чтобы попытаться разрулить ситуацию, поговорить о нашем проекте. Ты сказала, мол, да, окей, переходим на канал «Ю». Сама за моей спиной побежала к генеральным продюсерам и сказала, что кинешь «ДОМ-2» ради новой программы! Никто не против, надо идти вперед, но не по головам! Пишу эмоционально, без копирайтера, имей в виду. Никогда не набивалась тебе в подруги. Всегда говорила, что мы коллеги и не больше. Несмотря на это, ничто не мешало мне разговаривать с тобой про развод, давать советы, помогать. Ты в мой развод даже эсэмэс мне не написала! Мы слишком разные, и это не мой минус точно! Даву на проект позвали продюсеры, я не рулю этим. Но уходить с работы из-за тебя, которая кинула всех в последний момент, я точно не была готова. Как люто ты меня ненавидишь, но ничего страшного!»
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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