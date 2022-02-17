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Первое приключение в Sea of Thieves стало доступно игрокам

Первое приключение в Sea of Thieves стало доступно игрокам


Несколько недель назад студия Rare объявила о новом типе активностей, которые будут появляться в Sea of Thieves — это «приключения». Каждый месяц будет выходить новое приключение, которое объединится в общую историю по ходу сезона. Разработчики отмечают, что данный тип активностей будет напрямую влиять на будущее развитие игры, а решения сообщества «изменят ход истории».

Первое приключение Sea of ​​Thieves, которое называется Shrouded Islands, уже доступно. Его можно пройти в течение ближайших 2 недель — до 3 марта. Разработчики говорят, что это приключение — «только начало большой, грандиозной истории». Ниже можно посмотреть трейлер, приуроченный к старту первого приключения.


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Напомним, ранее разработчики поделились планами на 2022 год, а вместе с тем сообщили, что 10 марта в Sea of Thieves закроют режим «Арена».

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По материалам: newxboxone

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