Первое приключение в Sea of Thieves стало доступно игрокам





Несколько недель назад студия Rare объявила о новом типе активностей, которые будут появляться в Sea of Thieves — это «приключения». Каждый месяц будет выходить новое приключение, которое объединится в общую историю по ходу сезона. Разработчики отмечают, что данный тип активностей будет напрямую влиять на будущее развитие игры, а решения сообщества «изменят ход истории».

Первое приключение Sea of ​​Thieves, которое называется Shrouded Islands, уже доступно. Его можно пройти в течение ближайших 2 недель — до 3 марта. Разработчики говорят, что это приключение — «только начало большой, грандиозной истории». Ниже можно посмотреть трейлер, приуроченный к старту первого приключения.

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Напомним, ранее разработчики поделились планами на 2022 год, а вместе с тем сообщили, что 10 марта в Sea of Thieves закроют режим «Арена».