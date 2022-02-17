Почему в феврале подскочила плата за услуги ЖКХ

Чиновники, парламентарии и в ФАС не исключают, что в платёжки могли закрасться ошибки

15:19 Автор: Юлия Сапрыгина

В ряде российских регионов рост платежей за жилищно-коммунальные услуги, особенно за отопление, составил до 40 процентов. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов в ходе «правительственного часа» с участием вице-премьера Марата Хуснуллина 16 февраля. При этом он отметил, что по закону совокупное повышение тарифов ограничено пределом инфляции и не может быть выше — это 8,39 процента.

«Все наложилось»…

Рост платежей за январь 2022 в большой части многоквартирных домов связан с перерасчётом платы за отопление один раз в год, рассказал «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйств Дмитрий Гордеев.

«Это связано с тем, что в 2021 году многие регионы оплачивали отопление по 1/12 от количества тепловой энергии, потребленной в 2020 году. При этом 2021 год был холоднее предыдущего», — объяснил эксперт.

Кроме того, в Московской области, например, плату за отопление за декабрь из-за новогодних праздников начисляли за 20 дней. «Соответственно, в плату за отопление за январь вошли и неоплаченные дни в декабре», — добавил Гордеев.

Платежки также могли «потяжелеть» в связи с повышением с 1 января размера взносов на капремонт. А в Москве и Санкт-Петербурге с этого же времени стоимость вывоза твёрдых коммунальных отходов (ТКО) была переведена из платы за содержание общего имущества дома в стоимость новой коммунальной услуги по обращению с ТКО.

«При этом из платы за содержание прежнюю стоимость вывоза ТКО по закону нужно исключить — это требование! Однако, регулируемый тариф на эту коммунальную услугу на 1 квадратный метр площади жилья выше прежней ставки в составе платы за содержание», — назвал другие причины увеличения платы эксперт. «Все это наложилось», сказал он.

«Не все суммы выросли законно»…

Сообщение о резком росте платы за услуги ЖКХ приходят из Уфы, Воронежа, Челябинска и других регионов, подтвердили информацию «Парламентской газете» в Комитете Госдумы по строительству и ЖКХ.

«В ряде случаев увеличение доходило до 40 процентов, что особенно ударило по семьям с невысоким доходом» — сказал нашему изданию председатель профильного думского Комитета Сергей Пахомов.

К резкому росту платежек, особенно в Москве, которая тоже попала в печальный список, могли привести и ошибки приборов учёта, считает зампред того же Комитета Светлана Разворотнева.

«В отличие от всей остальной России приборы учёта в столице — это не общедомовая собственность, за них отвечает ЕРЦ. При этом они не несут никакой ответственности, если во время не поверят такие приборы», — сказала депутат «Парламентской газете».

Ещё одной причиной может быть неудовлетворительное состояние сетей и нарушение требований их содержания, полагает Пахомов. Это позволяет предположить, что «не все суммы выросли законно», заключили в профильном думском Комитете.

Не только возврат, но и компенсация

По фактам многочисленных обращений граждан Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) разобраться в ситуации.

«Такие сигналы требуют моментальной реакции. Поэтому для оперативной проверки мы собрали информацию и направили в ФАС запрос для проверки конкретных подобных сигналов», — рассказал Сергей Пахомов.

Он также сообщил, что как только ситуация проясниться, органы государственного жилищного надзора проведут проверки по факту правомерности начисления размера платы за ЖКУ.

«В случае выявления нарушений Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов № 354, нарушителей обяжут вернуть деньги гражданам», — заявил депутат.

Такой перерасчёт возможен, подтвердила Светлана Разворотнева. Кроме того жители могут требовать компенсацию за неправильно выставленные платежи — до половины от суммы, сказала она.

«При этом такие выплаты, как правило, производятся не живыми деньгами, — уточнила депутат. — А чтобы взыскать ещё и штраф, нужно обращаться в жилищную инспекцию региона».

Что нужно изменить в законодательстве

Пока ситуация не прояснилась, на подъездах многих жилых домов в Москве уже появилось объявление: «Оплата услуг ЖКХ за февраль будут пересчитана. Оплачивать предыдущие платежки пока не стоит».

А мэр Новокузнецка разрешил гражданам не платить по счетам за капремонт, пока власти не выяснят причины резкого удорожания стоимости услуг ЖКХ. Ранее жители города также получили странные счета на сумму до 20 тысяч рублей. Об этом 17 февраля сообщала общественная служба новостей со ссылкой на местный телеканал «Ново-ТВ».

Чтобы избежать ситуаций с резким ростом платежей в дальнейшем, а они происходят регулярно, уточнила Светлана Разворотнева, нужно уходить от системы оплаты отопления по системе 1/12. Вместо этого надо оборудовать дома умными счетчиками, когда человек в режиме рольного времени может отслеживать потребление ресурсов и начисленные платежи. «Но пока этот процесс идёт очень медленно», — сказала она.

Кроме того, нужно обязать те же ЕРЦ регулярно делать поверку приборов учета. «Такой законопроект разработан, но пока не внесен», — сказала она.

«В законодательстве также было бы полезно установить, что при увеличении общего размера платы по платежке более, чем на 10 процентов, необходимо делать увеличение не разово, а в течение нескольких месяцев», — полагает Дмитрий Гордеев.

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