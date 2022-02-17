Подводные камни разработки сайта под ключ

Вадим Карасев

Обычно владельцам компаний создание сайтов под ключ кажется элементарным и быстрым процессом: есть бюджет и задачи, осталось только сверстать веб-страницы и опубликовать ресурс на домене. Но на практике часто возникают подводные камни, которые тормозят разработку. О том, какие препятствия могут возникнуть — рассказываем в статье.

Что такое разработка сайта под ключ

Создание сайтов под ключ предполагает полный цикл работ от идеи до поддержки готового продукта. Разработчики берут на себя аналитику, прототипирование, дизайн, программирование и тестирование системы. Чтобы узнать больше о перечне услуг, которые входят в разработку сайта под ключ, можно перейти по ссылке.

Создание сайтов под ключ: на что обратить внимание

Дизайн. Нет однозначного ответа, какое решение будет лучшим для сайта — индивидуальная разработка или один из готовых шаблонов, которые предлагают платформы. Конечно же, быстрее и дешевле внедрить шаблон, но уникальный дизайн позволяет воплотить любые идеи и ярче подчеркнуть преимущества компании. Чтобы принять верное решение, важно учитывать задачи и приоритеты проекта. Если заказчик затрудняется сделать выбор самостоятельно, специалисты подскажут лучший вариант.

Актуальность функционала. Возможно, желаемые функции окажутся невостребованными у пользователей. Многие заказчики формируют запросы, ориентируясь на сайты конкурентов или больших корпораций, но на деле далеко не все модули нужны целевой аудитории. Перед тем как приступить к разработке сайта под ключ, важно понять, что хотят клиенты компании-заказчика. С этим вопросом отлично справляется аналитика: специалисты исследуют рынок и понимают, какой функционал необходим проекту, а какие опции будет лишними.

Качественный контент. Не все студии разработки занимаются наполнением сайта, но информация и правильная подача очень важны для развития бизнеса. Поэтому позаботиться о контенте необходимо заранее. Уточните, предоставляет ли услуги копирайтинга агентство, которое работает над проектом. Если нет, то придется найти специалиста дополнительно: не экономьте на услугах маркетинга и копирайтинга, сейчас контент очень важен для любого ресурса.

Не все студии разработки занимаются наполнением сайта, но информация и правильная подача очень важны для развития бизнеса. Поэтому позаботиться о контенте необходимо заранее. Уточните, предоставляет ли услуги копирайтинга агентство, которое работает над проектом. Если нет, то придется найти специалиста дополнительно: не экономьте на услугах маркетинга и копирайтинга, сейчас контент очень важен для любого ресурса. Права на сайт. Когда сайт будет готов, убедитесь, что он действительно принадлежит вам. По ссылке можно найти больше информации о том, как не потерять свой портал или приложение.

Когда заказчик понимает, какие подводные камни могут ожидать его в процессе разработки сайта под ключ, проще подготовиться к таким ситуациям заранее. Время, выделенное на сбор и анализ информации, обязательно окупится.



