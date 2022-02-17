Правила опеки над детьми-сиротами предлагают уточнить
01:07 Автор: Екатерина Кутузова
Законопроект: № 1239191-7
Семейный кодекс предлагают скорректировать в части правил опеки над детьми-сиротами. Соответствующий законопроект депутатов Законодательной Думы Томской области планируют рассмотреть на заседании Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей 17 февраля.
По действующему законодательству, по завершении пребывания ребенка в образовательной организации для детей-сирот исполнение обязанностей опекуна или попечителя этого ребёнка возлагается на органы опеки и попечительства. Между тем к организациям для детей-сирот относятся не только образовательные, но и медицинские организации, а также учреждения, оказывающие социальные услуги.
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Согласно документу, органы опеки и попечительства будут исполнять обязанности вне зависимости от вида организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускником которой будет являться ребёнок. Правительство в своём официальном отзыве поддержало законопроект.
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