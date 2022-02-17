Правительство России утвердило состав оргкомитета Национальной технологической олимпиады

Правительство Российской Федерации утвердило состав оргкомитета Национальной технологической олимпиады, сообщает пресс-служба российского кабмина.

Распоряжение об утверждении организационного комитета по ее подготовке и проведению подписал председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Национальная технологическая олимпиада для школьников будет ежегодно проводиться в России.

Оргкомитет возглавили первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко и заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. В состав оргкомитета вошли министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев, представители Государственной Думы и Общественной палаты, ректоры крупнейших российских вузов, руководители компаний.

«Национальная технологическая олимпиада – это главный социальный лифт для школьников из всех российских регионов, увлекающихся современными технологиями. Победители и призеры разных направлений олимпиады получают право без экзаменов поступить в ведущие российские университеты. Командные инженерные соревнования НТО дополняют большое количество проектов платформы «Россия – страна возможностей», благодаря которым каждый молодой человек может раскрывать свои таланты, находить наставников, расширять свои образовательные и карьерные возможности, воплощать идеи и проекты в жизнь. Проведение Национальной технологической олимпиады на уровне всей страны по широкому набору дисциплин открывает для каждого школьника двери в технологическое будущее», – отметил первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

По словам заместителя председателя Правительства Российской Федерации, сопредседателя организационного комитета Национальной технологической олимпиады Дмитрия Чернышенко, соревнования направлены на развитие у школьников и студентов интереса к инженерии, новым технологиям, исследовательской деятельности, но не только.

«Реальные задачи от госкорпораций и крупнейших российских компаний, ориентированность на современный технологический пакет и новые рынки, командный формат – все это делает НТО новым социальным институтом для создания молодежных технологических команд, способных создавать новые продукты и решения, направленные на развитие России и всего мира», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Национальная технологическая олимпиада стала преемницей Олимпиады Кружкового движения НТИ, которая проводилась с 2015 года и вошла в историю как первые в России командные инженерные соревнования для школьников. В 2021/22 учебном году заявки на участие в НТО подали более 119 тысяч школьников из 85 регионов. К 2030 году организаторы планируют привлечь к участию в олимпиаде не менее 1 миллиона школьников.

На сегодняшний день участники олимпиады соревнуются в более чем 30 междисциплинарных профилях, среди которых анализ космических снимков и геопространственных данных, геномное редактирование, интеллектуальные энергетические системы, наносистемы и наноинженерия. В 2021/22 учебном году новыми профилями стали фотоника, цифровые сенсорные системы и научная медиажурналистика.

Победители соревнований в личном и командном зачетах получат льготы при поступлении в вузы и дополнительные баллы к результатам единого государственного экзамена.