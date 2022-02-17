Рената Литвинова примерила наряд невесты

55-летняя актриса и режиссер Рената Литвинова прошлась по подиуме в свадебном наряде. Рената Литвинова очень избирательно подходит к выбору светских мероприятий, на которые она получает приглашения. Накануне она согласилась не просто посетить показ мод своего итальянского друга Антонио Марраса, а выйти на подиум и принять в шоу непосредственное участие. Артистка дважды прошла перед собравшимися зрителями, продемонстрировав два абсолютно разных образа. Больше всего гостям модного показа, который прошел в столичном «Петровском пассаже», понравился выход Литвиновой в эффектном свадебном платье. Образ невесты был пополнен шляпой с широкими полями и фатой. Даже кольцо на безымянном пальце правой руки режиссера тоже было частью образа.Рената Литвинова Во время финального появления Рената прошла по подиуму в компании полуголого манекенщика. Он явно был очарован красотой российской звезды кино и открыто проявлял к ней симпатию. «Знойный мачо, сверкая чреслами, то и дело бесцеремонно дёргал Литвинову за фату, а под конец схватил ее на руки и закружил, видимо, получив по сюжету заветное «Да». Публика это шоу оценила и даже убрала телефоны, чтобы как следует пошуметь аплодисментами», — сообщает КП.Рената Литвинова На вечеринке после шоу, где все обсуждали прекрасную форму Литвиновой, сама она не появилась. Видимо, Рената торопилась по делам или просто устала от повышенного внимания к своей персоне. Как известно, большим и шумным компаниям артистка предпочитает «междусобойчики», куда она зовет только самых близких друзей.