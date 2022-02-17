Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Роспотребнадзор объяснил, как вернуть деньги при несовпадении чека и ценника

Роспотребнадзор объяснил, как вернуть деньги при несовпадении чека и ценника

Роспотребнадзор объяснил, как вернуть деньги при несовпадении чека и ценника

10:31  Автор: Варвара Комарова


Источник: Роспотребнадзор



Если покупатель уже расплатился за товар, и только потом заметил, что на ценнике была указана меньшая стоимость, магазин обязан выплатить разницу. Об этом напомнил Роспотребнадзор в рекомендациях, опубликованных на официальном сайте ведомства.

Часто цена за товар на кассе оказывается выше той, что обозначена на ценнике. В этом случае в Роспотребнадзоре советуют сфотографировать ценник в присутствии свидетелей и представителя магазина. Благодаря этому при споре можно будет сослаться на свидетельские показания согласно статье 493 Гражданского кодекса.

Какую воду можно считать безопасной и полезной


Если покупка уже совершена, у кассира можно потребовать пригласить уполномоченного представителя продавца. Если после устной претензии представитель отказался возмещать разницу, требования о возмещении или полном возврате покупки в магазин нужно предъявить письменно, указав дату и время инцидента, наименование товара, сумму на ценнике и по чеку.

В случае, если продавец отказывает и после получения письменной претензии, покупатель может подать иск в суд с требованием о взыскании неосновательного обогащения в виде разницы в цене товара между чеком и ценником или о расторжении договора розничной купли-продажи и возврате уплаченной за товар суммы.

Нужно помнить, что продавец должен предоставлять клиенту достоверную информацию о товаре — в том числе сведения о цене и условиях приобретения товаров, подчеркивают в федеральной службе.

Юрист напомнил о правилах защиты от телефонного и онлайн-мошенничества


Ранее глава Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, председатель Центрального совета объединения потребителей России Вячеслав Тимченко сообщал, что Правительство подготовило законопроект, который комплексно защитит права клиентов онлайн-магазинов, установив правила борьбы с утечкой персональных данных и обманом. «Парламентская газета» разобралась, как в законодательстве планируется обезопасить покупателей, пользующихся услугами интернет-маркетплейсов.



#продукты #цены


78
# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

Последние новости

Александр Гудков рассказал, что женился еще три года назад
Александр Гудков рассказал, что женился еще три года назад
Горизонтальный револьвер и стреляющий щит: образцы нестандартных пистолетов
Горизонтальный револьвер и стреляющий щит: образцы нестандартных
Действия российской авиации над Средиземным морем обеспокоили Пентагон
Действия российской авиации над Средиземным морем обеспокоили Пентагон
В ТГПУ открылась экспериментальная площадка в области исторической реконструкции
В ТГПУ открылась экспериментальная площадка в области исторической
Битва мейкапов. Кэти Перри против Гвен Стефани
Битва мейкапов. Кэти Перри против Гвен Стефани
Эти 3 игры сегодня добавляют в подписку Game Pass
Эти 3 игры сегодня добавляют в подписку Game Pass
Уоррен Баффет купил акций Activision Blizzard на $1 млрд за несколько недель до сделки Microsoft
Уоррен Баффет купил акций Activision Blizzard на $1 млрд за несколько
16 фотографий девушек, которые показывают, как за секунды можно превратиться из красавицы в Бабку Ёжку
16 фотографий девушек, которые показывают, как за секунды можно
Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Весов
Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Весов
Дарья Донцова призналась в возвращении ее страшной болезни
Дарья Донцова призналась в возвращении ее страшной болезни
Дени Байсаров привез раритетный подарок для Аллы Пугачевой
Дени Байсаров привез раритетный подарок для Аллы Пугачевой
Дату релиза SpellForce III Reforced для Xbox снова перенесли
Дату релиза SpellForce III Reforced для Xbox снова перенесли

Топ на сегодня

Главный тренер хоккейной сборной России на ОИ объяснил, чем иностранные журналисты лучше отечественных
Главный тренер хоккейной сборной России на ОИ объяснил, чем
Сати Казанова была любовницей миллиардера
Сати Казанова была любовницей миллиардера
Анна Семенович сообщила о результатах пластики
Анна Семенович сообщила о результатах пластики
Как понять, что коробка передач выходит из строя? Что может стать отправной точкой для начала развития поломки МКПП?
Как понять, что коробка передач выходит из строя? Что может стать
41-летний избранник Надежды Бабкиной заметно преобразился
41-летний избранник Надежды Бабкиной заметно преобразился

Еще по теме

Роскачество дало ответы на самые популярные вопросы покупателей
Роспотребнадзор напомнил, что акционные товары подлежат возврату
Способы обмана покупателей в магазинах и как уберечься?
Россиян научили делать покупки в «черную пятницу»