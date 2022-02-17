Роспотребнадзор объяснил, как вернуть деньги при несовпадении чека и ценника

10:31 Автор: Варвара Комарова

Источник: Роспотребнадзор

Если покупатель уже расплатился за товар, и только потом заметил, что на ценнике была указана меньшая стоимость, магазин обязан выплатить разницу. Об этом напомнил Роспотребнадзор в рекомендациях, опубликованных на официальном сайте ведомства.

Часто цена за товар на кассе оказывается выше той, что обозначена на ценнике. В этом случае в Роспотребнадзоре советуют сфотографировать ценник в присутствии свидетелей и представителя магазина. Благодаря этому при споре можно будет сослаться на свидетельские показания согласно статье 493 Гражданского кодекса.

Какую воду можно считать безопасной и полезной

Если покупка уже совершена, у кассира можно потребовать пригласить уполномоченного представителя продавца. Если после устной претензии представитель отказался возмещать разницу, требования о возмещении или полном возврате покупки в магазин нужно предъявить письменно, указав дату и время инцидента, наименование товара, сумму на ценнике и по чеку.

В случае, если продавец отказывает и после получения письменной претензии, покупатель может подать иск в суд с требованием о взыскании неосновательного обогащения в виде разницы в цене товара между чеком и ценником или о расторжении договора розничной купли-продажи и возврате уплаченной за товар суммы.

Нужно помнить, что продавец должен предоставлять клиенту достоверную информацию о товаре — в том числе сведения о цене и условиях приобретения товаров, подчеркивают в федеральной службе.

Юрист напомнил о правилах защиты от телефонного и онлайн-мошенничества

Ранее глава Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, председатель Центрального совета объединения потребителей России Вячеслав Тимченко сообщал, что Правительство подготовило законопроект, который комплексно защитит права клиентов онлайн-магазинов, установив правила борьбы с утечкой персональных данных и обманом. «Парламентская газета» разобралась, как в законодательстве планируется обезопасить покупателей, пользующихся услугами интернет-маркетплейсов.

#продукты #цены

78