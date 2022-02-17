Саша Савельева призналась, что получила травму

Певица Саша Савельева рассказала, что теперь ей придется проходить болезненные процедуры. В начале года артистка получила обидную травму, с последствиями которой до сих пор не может справиться. Артистка сломала руку и четыре недели проходила сначала в гипсе, а потом в ортезе. Как выяснилось, даже спустя полтора месяца поврежденная кость так и не срослась до конца. Накануне певица встретилась со своим лечащим врачом, который во время обследования обнаружил, что процесс восстановления идет очень медленно. Теперь Савельевой придется ходить на болезненные уколы и физиотерапию. Артистка поделилась кадром, сделанным в кабинете травматолога. На нем видно, что ради более быстрого заживления перелома ей лечат руку с помощью электрического тока. Опубликованный кадр, как решили фанаты, выглядит немного жутко.Саша Савельева «УЗИ показало, что надкостница еще не срослась. Думала, что всё уже хорошо, а оказалось, все не так», — пожаловалась Савельева. Из кабинета врача артистка вышла с тейпом на руке, ношение которого обязательно после всех процедур. «Теперь у меня красивый розовый тейп. Я — настоящая девочка», — поделилась Саша в Инстаграме. Кстати, травму Савельева получила, спасая от удара своего сына Леона. Всё случилось во время семейного катания на снегоходе. Артистка заметила впереди выступающие корни деревьев и испугалась, что случится авария. Поэтому она заранее на ходу свалилась на бок со снегохода и неудачно приземлилась на кисть. Зато Леон, которого Савельева рожала в муках, остался полностью невредим.