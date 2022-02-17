Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 прокомментировали слухи о переносе игры на 2023 год





В начале этого года создатели S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl объявили, что дата релиза проекта смещена с апреля 2022 года на декабрь, то есть игру отложили более чем на полгода. При этом, разработчики до переноса отрицали, что планируют отложить дату запуска проекта, но буквально через неделю после появившихся слухов сообщили об этом официально.

В Discord менеджер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl по работе с сообществом под ником Stravenger, отвечая на очередные вопросы пользователей, заявил, что больше переносов не запланировано, по крайней мере, в данный момент:

У игры есть официальная дата выхода, изменения не планируются.

У того же менеджера игроки попытались узнать, не планируют ли разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl выпустить перед релизом демо-версию, в которой можно провести ограниченное время (вроде того, как это было у Resident Evil Village). Менеджер ответил, что это «интересное предложение», но пока конкретных планов на этот счет у разработчиков нет.

Напомним, несколько недель назад появлялись слухи, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl могут перенести на 2023 год.