Стал известен состав оргкомитета Национальной технологической олимпиады
В состав организационного комитета Национальной технологической олимпиады (НТО) вошла председатель Комиссии ОП РФ по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Наталья Кравченко. Оргкомитет олимпиады возглавили первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
Ранее с предложением поднять статус этой олимпиады до национальной на встрече Президента России Владимира Путина с членами Общественной палаты РФ выступила именно Наталья Кравченко.
Национальная технологическая олимпиада (НТО) — это всероссийские технологические игры для школьников по широкому спектру современных направлений (32 инженерных профиля).
В 2021/2022 учебном году заявки на участие в НТО подали более 119 000 школьников из 85 регионов. Победители и призеры этих профилей получат льготы и преимущества при поступлении в вузы — вплоть до зачисления без экзаменов и 100 баллов по профильному предмету ЕГЭ.
Олимпиада проводится при координации Министерства науки и высшего образования РФ, проектный офис олимпиады развернут на базе Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" при методическом сопровождении Кружкового движения НТИ совместно с АНО "Платформа НТИ", АНО "Россия — страна возможностей" и Агентством стратегических инициатив.