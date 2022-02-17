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Стал известен состав оргкомитета Национальной технологической олимпиады

Стал известен состав оргкомитета Национальной технологической олимпиады

В состав организационного комитета Национальной технологической олимпиады (НТО) вошла председатель Комиссии ОП РФ по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Наталья Кравченко. Оргкомитет олимпиады возглавили первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Ранее с предложением поднять статус этой олимпиады до национальной на встрече Президента России Владимира Путина с членами Общественной палаты РФ выступила именно Наталья Кравченко.


"Президент России Владимир Владимирович Путин определил одной из национальных целей создание условий для выявления и развития талантов наших граждан. Первая в России командная инженерная Национальная технологическая олимпиада как уникальный инструмент выявления и развития талантов в научно-технологической сфере работает на достижение этой цели, становясь главным социальным лифтом для технологически ориентированной молодежи, содействуя появлению новых технологических команд, которые обеспечат нашей стране технологический суверенитет, роль и место на рынках будущего," - подчеркнула она.


Национальная технологическая олимпиада (НТО) — это всероссийские технологические игры для школьников по широкому спектру современных направлений (32 инженерных профиля). 

В 2021/2022 учебном году заявки на участие в НТО подали более 119 000 школьников из 85 регионов. Победители и призеры этих профилей получат льготы и преимущества при поступлении в вузы — вплоть до зачисления без экзаменов и 100 баллов по профильному предмету ЕГЭ.

Олимпиада проводится при координации Министерства науки и высшего образования РФ, проектный офис олимпиады развернут на базе Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" при методическом сопровождении Кружкового движения НТИ совместно с АНО "Платформа НТИ", АНО "Россия — страна возможностей" и Агентством стратегических инициатив.

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По материалам: uposters.ru

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