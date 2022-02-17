Турчак: законопроект о бесплатном газе для Вечных огней сейчас готовится

17:50 Автор: Виктория Карташева

Сейчас ведется работа по подготовке законопроекта, в частности, устанавливающего порядок поставки газа для Вечных огней на безвозмездной основе. Об этом заявил первый зампред Совфеда Андрей Турчак, передает пресс-служба «Единой России».

В начале февраля Президент России Владимир Путин поручил Правительству организовать поставку природного газа для постоянного горения Вечного огня. Как отметил Турчак, этот вопрос будет решаться законодательно для выполнения этого поручения к 1 мая.

«Предполагаем закрепить в Законе «О газоснабжении» порядок поставки газа на безвозмездной основе, а также установить правовой статус таких Огней в Законе «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». В настоящее время ведется работа по подготовке законопроекта. Рассчитываем в ближайшее время внести его в Государственную Думу», — отметил Турчак.





Читайте также:

• Турчак предложил бесплатно обеспечивать Вечные огни газом • Порядок работы Вечных огней предложили прописать в законе • Путин поручил обеспечить Вечный огонь бесплатным газом

По его словам, сейчас поставка газа на мемориальные комплексы осуществляется Газпромом только в 61 регионе. В других регионах — это независимые поставщики. В некоторых субъектах РФ функционирование Вечных огней обеспечивается за счет сжиженного углеводородного газа.

Аналогичная инициатива уже обсуждалась в сентябре 2020 года. Тогда Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил на имя главы Газпрома Алексея Миллера письмо. В нем выражалось мнение, что газ для региональных мемориалов «Вечный огонь» и «Огонь памяти» стоит поставлять бесплатно. В мае 2021 года в компании заявили, что готовы на безвозмездной основе поставлять газ для Вечных огней, и предложили закрепить это законодательно.

Законодательно урегулировать постоянную работу Вечных огней в России предложили в декабре прошлого года. Как отмечал глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, практически в каждом российском городе есть Вечный огонь, но порядок его работы никак не определен.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в феврале.

#война #память

Ещё материалы: Владимир Путин, Андрей Турчак , Александр Хинштейн

111