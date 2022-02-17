Уоррен Баффет купил акций Activision Blizzard на $1 млрд за несколько недель до сделки Microsoft





Американская инвестиционная компания Berkshire Hathaway, генеральным директором которой является легендарный Уоррен Баффет, опубликовала данные по сделкам за заключительный квартал 2021 года. Журналисты Financial Times обратили внимание на интересную сделку по покупке акций компании Activision Blizzard почти на $1 млрд.

Как следует из данных американского сервиса Whale Wisdom, который занимается отслеживанием операций крупнейших фондов, Уоррен Баффет купил 14,6 млн акций игровой студии Activision Blizzard, стоимость которых на 31 декабря составила $975,2 млн. Доля Activision Blizzard в портфеле Баффета на конец 2021 года была в размере 0,29%. Ранее Berkshire Hathaway не покупала акции Activision Blizzard.

Сделка была совершена в конце 2021 года — после скандала, связанного c обвинением Activision Blizzard. . В декабре на фоне этого скандала котировки Activision Blizzard достигли локального минимума $56,4 за акцию, а в середине января, когда стало известно о поглощении со стороны Microsoft, бумаги взлетели почти на 40%, достигнув $90.

Как пишет Bloomberg, миллиардер Уоррен Баффет является старым другом основателя Microsoft Билла Гейтса. До его развода с Мелиндой Гейтс Баффет в течение долгого времени был попечителем благотворительного фонда Bill & Melinda Gates Foundation. «Непонятно, кто именно принимал решение о сделке — Баффет или кто-то из его инвестиционнных менеджеров», — пишет Bloomberg. Представитель Berkshire Hathaway не предоставил журналистам комментарий на запрос.