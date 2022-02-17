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В ТГПУ открылась экспериментальная площадка в области исторической реконструкции

В ТГПУ открылась экспериментальная площадка в области исторической реконструкции

На базе Томского государственного педагогического университета открылась экспериментальная площадка «Самоорганизация молодежи на основе коллективной деятельности в области исторической реконструкции», сообщает пресс-служба вуза.

Руководителем площадки стал эксперт Отдела патриотического воспитания молодежи Глеб Балабаев.

«Родился проект из долгого сотрудничества ТГПУ с Клубом исторического фехтования и реконструкции «Химера». У нас появилась потребность структурировать педагогический опыт в области реконструкции, из этой инициативы оформили экспериментальную площадку, в рамках которой рассматриваются варианты воспитательной работы через занятия реконструкцией», – сказал Глеб Балабаев.

Экспериментальная площадка станет новой уникальной формой взаимодействия историко-филологического факультета вуза, Отдела патриотического воспитания молодежи ТГПУ и организаций города. В основе работы – апробация результатов педагогических и методологических исследований в области истории России и Европы. У создателей проекта уже есть план открытых уроков и мастер-классов по фехтованию, экспериментальной археологии, реконструкции.

«Опыт проведения исторических реконструкций показывает, что студент проживает определенный период истории, сам его правильно оценивает. Историческая реконструкция способствует воспитанию патриотизма, любви к Родине и своему народу, повышает интерес к историческому прошлому, воспитывает уважение к знаковым личностям для истории страны», – сказала преподаватель истории и краеведения Еланского аграрного колледжа Галина Иващенко.

Принять участие в работе площадки могут не только студенты ТГПУ, но и все желающие. Они должны пройти специальный инструктаж по технике безопасности и предоставить медицинские справки об отсутствии противопоказаний к занятиям физкультурой и спортом. После выхода из дистанционного режима (после 28 февраля) встречи в рамках площадки будут проходить на базе ТГПУ, а пока эксперты проводят мероприятия для школьников в малых группах.

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.

Педвузы становятся площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.

# Общество

По материалам: edu.ru

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