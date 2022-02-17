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Всероссийский открытый урок «Сила Слова» был посвящён Международному дню родного языка

Всероссийский открытый урок «Сила Слова» был посвящён Международному дню родного языка

Новый выпуск Всероссийского открытого урока «Сила Слова» приурочен к Международному дню родного языка, который отмечается 21 февраля. Трансляция велась из Центра славянской письменности «Слово», сообщает Минпросвещения России.

Гостем эфира стала Елизавета Хамраева, заведующая кафедрой русского языка как иностранного Московского педагогического государственного университета, доктор педагогических наук, профессор, автор более 50 учебников и диагностик для детей-билингвов.

Участники урока узнали интересные факты истории языка, рассмотрели разные этапы его трансформации в течение нескольких столетий, им рассказали, на каком языке думают дети-билингвы и чем в жизни может помочь знание второго языка.
Впервые в программу занятия была включена онлайн-викторина. Пять участников, которые смогли раньше всех написать в комментариях к трансляции ответы на вопросы, стали победителями.

Кроме того, для проведения такого урока в школьном классе эксперты Института воспитания РАО подготовили специальные материалы, каждый комплект которых включает сценарии, презентации, видеоролики, игры и инструкции к ведению урока.

Эфир Всероссийского открытого урока «Сила Слова» традиционно доступен в официальном сообществе Министерства просвещения Российской Федерации в соцсети «ВКонтакте» и в сообществе Института воспитания РАО, а также на сайте трансляции.институтвоспитания.рф.

Всероссийские открытые уроки проводятся Минпросвещения России совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания РАО в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».

# Общество

По материалам: edu.ru

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